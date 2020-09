V kraji je podle nejnovějších čísel hygieniků přes osm set aktuálně pozitivních na koronavirus. Jednačtyřicet z nich leží v nemocnici, osm případů je závažných. 538 pozitivních případů v kraji přibylo tento týden a v karanténě je více než osm set Jihomoravanů. Nejvíc nakažených je v Brně, na Hodonínsku a na Brněnsku. „Nejvyšší nárůst je v posledním týdnu na Hodonínsku a na Blanensku,“ řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.

Nákaza se podle ní ale nešíří komunitně, hygienici tedy zvládají vystopovat její původ. „Ohniska jsou koncentrována jen do některých lokalit, nejsou rozprostřena po celém území okresu Hodonín a Blanska. Cestu nákazy se ve všech případech podařilo zpětně identifikovat. Všechna ohniska výskytu jsou zajištěna cílovými opatřeními," dodala Ciupek.

O sedmadvacet pacientů s koronavirem pečují ve Fakultní nemocnici Brno. „Dva v těžkém stavu jsou na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pětadvacet pacientů je na klinice infekčních chorob," uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Další tři pacienti s onemocněním Covid-19 ve vážném stavu leží na anesteziologicko-resuscitační klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Jsou na umělé plicní ventilaci," řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Kvůli zhoršující se situaci zrušili stárci a stárky z Lanžhotu na Břeclavsku hody. „Se souhlasem rady města rozhodli nepořádat letošní Tradiční krojové Hody a Hodky. Kdyby se akce konala, bezpečnost obyvatel bychom nemohli plně zajistit,“ uvedla za lanžhotský městský úřad Kateřina Paulíková.

Podle hygieniků se zatím na Blanensku v těchto dnech nákaza koronavirem přímo ve školách neprokázala. Fungují bez omezení. Několik dětí však z preventivních důvodů zůstává v karanténě. Pozitivní testy však zaznamenali v jednom ze zdravotnických zařízení. Tam by aktuálně měl být nakažený jeden z pracovníků a tři pacienti. „K žádným razantním opatřením zatím nebylo potřeba přistoupit. Nejbližší kontakty jsou v karanténě a čekáme na výsledky testů. Obdobné je to i v jednom zařízení sociálních služeb. Tam jsou nakažení dva lidé,“ uvedla Jana Čevelová z blanenské pobočky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Podle ředitelky Nemocnice Blansko Vladimíry Danihelkové nikdo z jejich personálu koronavirem neonemocněl. "V tuto chvíli nemám informace o tom, že by někdo z personálu Nemocnice Blansko měl v těchto dnech pozitivní test na koronavirus. U pacientů je to jiné. S nákazou se setkáváme prakticky každý den. Zatím se nám je daří převážet do nemocnice v brněnských Bohunicích. Situace se samozřejmě vyvíjí a co bude po víkendu nedokážu odhadnout. To už může být všechno jinak," řekla v pátek odpoledne Danihelková.

Koronavirus řádí hlavně v Kyjově

Na Hodonínsku zůstává řada zařízení zavřených. A to především v druhém nejlidnatějším městě okresu, Kyjově. Poté, co hygienici zaevidovali sedm pozitivních testů, se nejen na tento týden vyprázdnily třídy mateřské a základní školy v Kyjově ve Školní ulici. „Nepředpokládám, že příští týden otevřeme,“ sdělil ředitel školy Miroslav Hula. Do odvolání je kromě školy zavřená i jídelna, družina čispeciálně pedagogické centrum.

To v Základní škole J. A. Komenského jsou v karanténě dvě třídy a jedno oddělení družiny. Koronavirové testy se uskuteční na hřišti u školy v pondělí ráno. „Jde totiž o poslední den karantény, přihlášených je zhruba polovina dětí, kterých se nařízení týká. Domnívám se, že rodiče dalších žáků, zajistili testování jinde,“ vysvětlil v pátek ředitel školy Radek Klech.

Koronavirus výrazně zasáhl tamní Domov horizont, konkrétně poschodí s handicapovanými klienty. „Nákazu se nám podařilo zastavit a izolovat pouze v jednom patře. V sobotu bychom měli znát výsledky nových testů,“ uvedl ředitel Horizontu Jan Hanáček. Ve zmiňovaném patře pracují zaměstnankyně ve speciálních oblecích a s respirátory FFP2.

Radnice v Kyjově také odložila městské akce ve vnitřních prostorech a čtvrteční jednání zastupitelstva se uskuteční před kulturním domem. Do středy na Kyjovsku evidovali už téměř pětadvacet tisíc koronavirových testů. "V poslední době testy podstoupí téměř pět set lidí denně," sdělila Eliška Rubanová ze sekretariátu kyjovské radnice.

V Hodoníně zatím zrušili lázeňské vinobraní, které se mělo konat v sobotu.

Podle ministerstva zdravotnictví je situace na Hodonínsku stabilizovaná, ale bedlivě monitorovaná. "Většina hlášených případů je lokalizovaná do několika uzavřených clusterů. Podíl případů s nejasným zdrojem je minimální, u většiny případů je tak dohledán zdroj nákazy a tudíž není pravděpodobně nekontrolovatelné šíření," uvedl mluvčí ministerstva Kryštof Berka.

Podle Ciupek z krajské hygienické stanice je proti situaci letos na jaře výrazně méně vážných případů s nutností hospitalizace. „Jednoznačně převažují příznaky mírné respirační infekce nebo zcela bezpříznakové,“ dodala Ciupek.

V Jihomoravském kraji bylo od začátku pandemie celkem 2407 případů nákazy koronavirem, přes patnáct set lidí se už vyléčilo, devětadvacet lidí zemřelo.