Barevná světla rozsvěcující oblohu v rytmu podmanivé hudby. Břehy Brněnské přehrady oblepené lidmi, kteří pozorují nebeské divadlo. Kdyby nebylo koronavirové pandemie, v těchto dnech by byla v plném proudu jedna z nejnavštěvovanějších brněnských akcí, festival Ignis Brunensis. Pořadatelé jej ale museli přesunout na srpen. Nyní už jsou jasné detaily programu.

Ohňostroje letos lidé uvidí pouze v centru města. Pořadatelé Deníku Rovnost potvrdili, že budou dva. „Ohňostrojné prelude připravuje na dvacátého srpna brněnský tým Theatrum Pyroboli. Věnuje jej osmdesátému výročí Big Bandu Gustava Broma. Ohňostrojné finále pak v sobotu předvede tým Flash Barrandov SFX. Připravují oddechovou show jako poděkování všem lidem za zvládnutí korona období,“ uvedl za pořadatele Ondřej Morávek ze společnosti Snip.

Ignis Brunensis v roce 2020

- Pořadatelé kvůli koronaviru letos přesunuli konání Ignis Brunensis na 20. až 23. srpen.

- Letos nebude žádný ohňostroj nad Brněnskou přehradou.

- V centru města uvidí lidé dva ohňostroje nad Špilberkem – ve čtvrtek 20. srpna od společnosti Theatrum Pyroboli, v sobotu 22. srpna od společnosti Flash Barrandov SFX

- Kromě toho o srpnovém víkendu lidi čeká i další program, třeba Dopravní nostalgie nebo koncert Moravia Brass Band.

Tým připravující Ignis Brunensis počítá, že v dalších letech se vše vrátí do normálu. „Máme podepsanou smlouvu s Brnem až do roku 2023. Dva ze čtyř týmů, které se měly zúčastnit letošního ročníku, již potvrdily účast na festivalu v příštím roce. U dvou dalších ohňostrojných týmů ještě čekáme, až se v jejich zemi dostane situace po koronaviru trochu do normálu,“ zmínil Morávek.

S pořádáním Ignis Brunensis v dalších letech počítá i vedení města. „Osobně nejsem velkým příznivcem této akce, ale předpokládám, že ji město bude podporovat i nadále,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

To, že letos ohňostroje zmizí z Brněnské přehrady, mrzí mnohé lidi. „Je to pro mě jako Bystrčáka srdcová záležitost. Chodím na ně od dětství. A to i přesto, že normálně nemám rád davy a hluk. Rozporuplné pocity mám pouze kvůli tomu, jak ohňostroje škodí zvířatům,“ uvedl třeba Richard Meiner.

Najdou se ale i lidé, kterým roční pauza vyhovuje. „Jako obyvatel Bystrce jsem rád, že opatření postihla i Ignis Brunensis. Po několika letech se totiž v květnu opět v klidu vyspím. Myslím, že akce jako Ignis Brunensis by se v tak těsné blízkosti obydlené oblasti vůbec neměla konat a pokud ji Brno pořádat chce, mělo by to dělat jinde. Přehrada v období Ignis Brunensis vypadá jako skládka,“ upozornil Petr Veselý.