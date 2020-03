Protože je pro okolí stále infekční, zůstává studentka nadále v přísné karanténě. „Domácnost ještě nikdo neopustil. Není to jednoduché, nudím se už teď. Nedá se ale nic dělat,“ sdělila. V domácí izolaci je od minulého čtvrtka, neskončí jí dříve než za týden.

„Nejhůře to nesou asi naši dva psi, nemohou se nikde proběhnout,“ povzdechne si žena. Ve volných chvílích jim tak může maximálně házet míček na malé zahrádce za domem. „Až to všechno skončí, vezmu je na pořádný výlet do přírody,“ těší se.

Pokud nebude kapacita na opakované testování, potrvá karanténa ještě déle. „Za týden by nás měli testovat ob den, číslo na hygienu je ale věčně obsazené, takže nevím, jak to vůbec dopadne,“ vysvětluje. Přes obrovské vytížení pracovnic na hygieně si ale pochvaluje jejich ochotu a vstřícnost.

Nesmí na procházku, ani na nákup. Obvykle využívá Brňanka online nakupování, tam ale v posledních dnech panuje přetlak zákazníků. „Objednávají tam teď snad úplně všichni. Než můžu vůbec začít nakupovat, uplyne klidně půl hodiny. Navíc neměli žádné ovoce a zeleninu kromě kedluben,“ posteskne si studentka.

Než se dostane k pokladně, zboží z košíku často zmizí, protože ho někdo stihne koupit dřív a už není skladem. „To se stává pořád, můžeme ještě zkusit nakupovat jinde, ale tam je nejbližší volné místo pro dovoz za čtrnáct dní,“ popisuje.

Pětičlennou domácnost tak zásobovat potravinami skoro nestíhají. O nákup proto občas musí požádat kamaráda, který nechá tašky se zeleninou, vejci a mlékem přede dveřmi. „Už se těším, až se uvidím s blízkými a budou otevřená sportoviště. Zajdu na kolečkové brusle a na discgolf,“ vyhlíží studentka konec pandemie i karantény.

Do té doby chce dohnat věci do školy a přečíst knihy, ke kterým se zatím nedostala. „Včera jsem dokonce začala cvičit, abych se dostala do formy,“ dodává.

