Jedenadvacet případů nákazy novým koronavirem zaznamenali krajští hygienici u lidí mezi pětadvaceti a čtyřiatřiceti lety do sobotní šesté hodiny večer. Je to nejvíce ze všech věkových skupin. Vysoký počet nakažených u lidí v tomto věku je také v sousedním Zlínském kraji, kde je ovšem mírně převyšuje věková skupina mezi pětačtyřiceti a čtyřiapadesáti lety. „Na jihu Moravy evidujeme v této skupině jen tři nakažené,“ sdělili hygienici v Jihomoravském kraji.

Případy COVID-2019 dle věkových skupin

- 10-14 let: 2

- 15-19 let: 3

- 20-24 let: 9

- 25-34 let: 21

- 35-44 let: 15

- 45-54 let: 3

- 55-64 let: 5

- 65-74 let: 4

- 75 let a starší: 4

Hned patnáct případů nakažených je v regionu také ve skupině mezi pětatřiceti a čtyřiačtyřiceti lety. „Naopak z dětí do devíti let nemáme zatím žádného nakaženého,“ zmínili zástupci jihomoravské krajské hygienické stanice.

Celkem je v Jihomoravském kraji zatím šestašedesát potvrzených případů koronaviru. „U 749 obyvatel jsme nařídili karanténu,“ doplnili hygienici.

Dohromady je v České republice nemocných takřka tisíc lidí. Šest nakažených už se vyléčilo. Jihomoravský kraj je nadále pátý nejnakaženější ze všech krajů.