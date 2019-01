Brno /INFOGRAFIKA/ - Místo slíbených palem a mořského příboje viděl Brňan Ondřej Minář z okna hotelu hromady suti a skládku. A to i přesto, že si za výhled na pláž u cestovní kanceláře připlatil. Zájezd hned na místě reklamoval a díky tomu získal část peněz zpět.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Odborníci se shodují, že zájezd je zboží jako každé jiné a lidé se nemají bát požadovat slíbenou kvalitu. Právě v případě reklamací hřeší cestovní kanceláře podle České obchodní inspekce nejčastěji.

V prvním čtvrtletí roku kontrolovala inspekce v Brně, Hodoníně a Znojmě šest cestovních kanceláří. U třech z nich zjistila porušení povinností. „Nevydaly písemné potvrzení o přijetí reklamace s povinnými informacemi o povaze závady a způsobu vyřízení. Šlo i o nekalé praktiky, kdy například neuvedly v letáku konečnou cenu zájezdu a účtovaly navíc rezervační poplatky. Nebo diskriminovaly zákazníky, když stanovily minimální věk pro účast na zájezdu na osmnáct let," informovala ředitelka jihomoravského inspektorátu Tatiana Neuhybelová.

Tři cestovní kanceláře dostaly pokutu celkem dvaatřicet tisíc korun. „Pokud se pochybení zopakují, budeme přísnější. Ze zákona můžeme udělit pokutu až pět milionů korun," doplnila Neuhybelová.

Podle tajemníka Asociace cestovních kanceláří Michala Vebera jsou v přístupech cestovních kanceláří velké rozdíly. „Dvě nebo tři cestovky se ke svým klientům chovají podobně jako firmy, co prodávají důchodcům předražené hrnce. Neměly by se ale házet do jednoho pytle s ostatními, u kterých inspekce pokutuje většinou jen drobnosti," komentoval situaci Veber.

jak se bránit1. Před koupí zájezdu si zjistěte pověst cestovní kanceláře

2. Nechte si předložit doklad o pojištění proti úpadku

3. Pročtěte si kompletně cestovní smlouvu a zaměřte se zejména na obchodní podmínky

4. Najděte si o zájezdu další informace na internetu

5. Zkontrolujte si konečnou výši ceny zájezdu

6. Pokud je cestovní pojištění zahrnuto ve smlouvě, vyžádejte si pojistné podmínky, seznamte se s nimi podrobně, případně se připojistěte

7. Před zájezdem se seznamte se svými právy i povinnostmi

8. Buďte obezřetní a nebojte se včas prosadit svá práva

9. Rozpory se smlouvou okamžitě reklamujte a žádejte nápravu, nedostatky vyfoťte

10. V případě neplnění závazků se neváhejte obrátit na státní orgány

Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů

Klientům doporučuje, aby se nebáli zájezdy reklamovat. Nejlépe hned u delegáta cestovní kanceláře přímo na zájezdu. „U některých lidí přetrvává pocit, že s reklamací neuspějí, tak nemá cenu ji podávat. Zůstalo jim to z dřívějších dob, kdy například obuvníci odmítali uznat odpovědnost za rozlepené boty, protože v nich kupující chodil venku," doplnil.

Lidé u cestovních kanceláří nejčastěji reklamují úroveň ubytování. „V katalogu cestovka slibuje hotel u moře a ve skutečnosti je to pak pět kilometrů daleko. Případně musejí lidé někam docházet na jídlo. Nebo chybí slibovaný výhled na moře," popisuje nejčastější problémy předsedkyně jihomoravské pobočky Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová.

Kanceláře podle ní někdy lidem argumentují, že problém vznikl až na místě a ony nemohou za to, že jim hotel přidělil jiný pokoj. „Ale to je odpovědnosti nezbavuje. Ony ručí za to, že zákazníci dostanou službu tak, jak si ji zaplatili," zdůraznila Mazalová.

Podle ní je nejjistější si závady vyfotit kvůli dokazování. „O reklamaci by měl klient sepsat zápis s delegátem, který oba podepíšou. Pokud ji chce uplatnit později, má čas tři měsíce od skončení zájezdu," dodala.