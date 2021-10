Šalinkartu v Brně využívá aktuálně 184 tisíc cestujících, 124 tisíc z nich elektronickou formu. „Elektronizace je trend, který si lidé žádají a kterým moderní město nevyhnutelně musí jít. Dvě třetiny z aktuálních 184 tisíc uživatelů předplatních jízdenek využívá elektronickou formu, jejíž pořízení je rychlejší a pohodlnější," sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Přechod na elektronické šalinkarty se aktuálně týká ještě šedesáti tisíc cestujících. „Dopravní podnik všem věkovým skupinám zajistí, aby jim v případě potřeby zkušený personál s vyřízením elektronického jízdního dokladu pomohl přímo na pobočkách,“ doplnila Vaňková.

V platnosti zůstanou papírové předplatní jízdenky, které si cestující pořídí od Českých drah nebo pro Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ty prodává firma Kordis koordinující hromadnou dopravu v kraji. Dopravní podnik je bude uznávat.

U Českých drah je lidé zakoupí na jejich přepážce na brněnském hlavním nádraží. „Na našich pokladnách k žádné změně nedochází a prodej papírových jízdenek bude zachován beze změny," potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Aktuální aplikace sloužící pro prodej papírových šalinkaret je podle generálního ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka po patnácti letech na hranici své životnosti. „Její obnova by byla komplikovaná a nákladná a vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů elektronických předplatních jízdenek nedává smysl. Rozhodli jsme se proto rozšířit současný systém, který umožní nejen nákup elektronických jízdenek, ale i kompletní servis zákazníkům," řekl.

Přechod na tuto formu je postupný.

Studenti nad osmnáct let využívají výhradně elektronické jízdné zakoupené přes eshop brnoid.cz od začátku letošního roku. Od 1. listopadu na elektronické šalinkarty přejdou důchodci do sedmdesáti let a od ledna příštího roku pak největší skupina uživatelů základních jízdenek plus malá skupina dětí a žáků do osmnácti let. „Už nyní ale na přepážkách doporučujeme zákazníkům elektronickou formu. Stávající papírové šalinkarty si mohou cestující ponechat až do konce jejich platnosti, pouze už po novém roce žádné papírové neprodáme,“ vysvětlil vedoucí tarifního odboru dopravního podniku Vít Prýgl.

Nejméně rok ještě zůstane na části přepážek zachovaný terminál pro prodej papírových jízdních dokladů. Jejich držitelé si tam mohou nechat vystavit duplikát, s čímkoli poradit nebo jízdenku vrátit.

Pořízení nové prodejní aplikace přišlo brněnský dopravní podnik na milion korun. Obnova původního systému pro prodej papírových šalinkaret by stála pět milionů. „Navíc podnik na tisku, distribuci, nižších provizích při platbách přes platební bránu a personálním zabezpečení ušetří další čtyři miliony korun ročně," informovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Konec vydávání papírových předplatních jízdenek vítá například cestující Veronika Paceltová. „Ušetří se životní prostředí, když se nebudou jízdenky tisknout na papír. V dnešní době je devadesát procent lidí elektronicky aktivních, takže v tomto problém nevidím,“ okomentovala mladá žena.

Oproti Brnu jsou ještě dál v rušení papírových jízdenek v Ostravě. Cestující si je tam druhým rokem nekoupí ani na krátkodobou jízdu. „Jsme rádi, že Ostravané si na změnu zvykli velmi rychle a dnes už fungují s elektronickým jízdným zcela automaticky,“ prohlásila mluvčí ostravského dopravního podniku Tereza Šnoblová.

K podobnému kroku jako v Ostravě přistoupili před lety i ve Vídni. Papírový roční kupon převedl na plastovou kartu. „Zbylé jízdenky, které se klasicky dají koupit v automatech, existují ještě i v papírové formě. Dají se ale koupit i online nebo přes aplikaci WienMobil-App a doma vytisknout," uvedl mluvčí Wiener Linien Daniel Amann.

Brno je po Ostravě a Ústí nad Labem třetím městem v republice, kde od papírových předplatních jízdenek upustí. V příštích letech budou pravděpodobně následovat další města. „Rádi by se v nich přidali, ale podle jejich průzkumů stále převažuje část lidí preferujících papírové jízdné,“ podotkla mluvčí Sdružení dopravních podniků České republiky Linda Hailichová.

Ustoupit od předplatních jízdenek na papíru se zatím nechystají zástupci firmy Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu v kraji. „V regionu stále silně převažují lidé, kteří chtějí papírové jízdné,“ vysvětlil mluvčí společnosti Květoslav Havlík.