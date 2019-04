Co se za dobu vašeho působení změnilo k lepšímu?

Snížení celkového počtu studií umožnilo upravit počet studentů připadajících na jednoho učitele. Z původních osmadvaceti studentů na učitele je to nyní devatenáct. Což je v oblasti vzdělávání zásadní obrat, který se nám podařil.

A kromě snížení počtu studií?

Také jsme usilovali o přehlednější studijní nabídku, která by středoškolákům usnadnila rozhodování. Studijních oborů jsme nabízeli velmi mnoho a některé byly na první pohled velmi podobné. Po důkladné revizi z původních 235 bakalářských oborů otevíráme na 140 studijních programů, ve kterých ale studenti mohou volit různé kombinace.

Jsou naopak problémy, které přetrvávají?

Kdybych měl říct, co se nepodařilo úplně vyřešit, je to míra nedokončování studií. Odpovídá zhruba republikovému průměru, tedy kolem 40 procent studií, ve kterých studenti po prvním roce nepokračují. Přijali jsme v poslední době již řadu opatření, ale jejich výsledky se projeví až za několik let.

Kdo je Mikuláš Bek

Narodil se 22. dubna 1964 ve Šternberku.

Vystudoval hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde působí jako docent muzikologie.

V loňském roce byl zvolen jako senátor za obvod Brno-město.

Do křesla rektora Masarykovy univerzity usedl v roce 2011, o čtyři roky později jej akademický senát zvolil znovu. Předtím působil sedm let jako prorektor.

