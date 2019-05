Starosta Bučovic Jiří Horák Deníku Rovnost řekl, že už nelze čekat. „Situace je skutečně neúnosná. Proto chystáme dvě opatření. Jednak chceme na podzim schválit nový územní plán, který by umožnil výstavbu jižního obchvatu města. Tranzitní doprava by se tak městu zcela vyhnula,“ uvedl Horák.

Jak dodal, je si vědom možných komplikací při plánování stavby. „Je tu otázka výkupu pozemků a projekce, což je otázka několika let,“ naznačil starosta.

Do doby, než by městu od tranzitní dopravy a především od kamionů pomohl obchvat, chtějí Bučovice zpoplatnit průjezd průtahem města. „Využili jsme příležitosti, že ministerstvo dopravy nyní vybírá trasy, které by mohlo zpoplatnit. Oslovi jsem proto dvacítku obcí v našem okolí, abychom dopis se žádostí o zpoplatnění podepsali společně. To se stalo a podpořil nás i Slavkov u Brna. Naši argumentaci může využít Jihomoravský kraj, kterému jsme dopis poslali, při argumentaci na ministerstvu dopravy. Děláme maximum proto, abychom lidem u nás ulevili od neúnosné dopravy,“ dodal.

Zhruba před pěti lety zakázaly průjezd kamionů asi v desítce obcí v sousedství dálnice D2 dopravní značky. Kvůli tehdejšímu zvýšení mýtného tam řidiči náklaďáků šetřili peníze jízdou po silnicích nižších tříd. Patří k nim i Starovičky na Břeclavsku. „Zpočátku po zavedení mýtného jsme pozorovali významný úbytek kamionů, v poslední době jsme ale situaci nemonitorovali. Pocitově se mi ale zdá, že kamionů jezdí méně. Občas projede polský nebo turecký náklaďák, to se ale dá přisoudit hustopečské logistické firmě, do níž asi jezdí,“ soudí starosta Vladimír Drbola.

Uvítal by častější kontroly policie. „Ze začátku tady bývali policisté častěji a pomáhalo to,“ dodal Drbola.

U hlavní silnice bydlí například Božena Kynclová. „K malému zlepšení asi došlo, ale náklaďáky tudy jezdí pořád, provoz je vysoký. Neúnosné to začne být vždycky, když se na dálnici stane nehoda. Všechna auta pak jedou přes nás,“ přiblížila žena.

Počet projíždějících kamionů se podle místostarosty Bořivoje Švásty snížil i v Hustopečích. „Myslím, že se to zlepšilo. Na hlavní tranzitní silnici jsme v centru města umístili i zákaz stání, aby auta neblokovala provoz,“ řekl.

Podle pracovníka krizového řízení hustopečské radnice Roberta Nováka však narostl počet nákladních aut, které zásobují místní firmy. Na ty se zákaz vjezdu pro tranzit nevztahuje.