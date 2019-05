V obci má skoro tisícovka lidí hlasovací právo. Bezmála polovina z nich se nedávno podepsala pod petici proti kasinu. K urnám v místním referendu nakonec přišlo v pátek a v sobotu přes čtyřiašedesát procent voličů. „Dvě stě devět lidí hlasovalo pro zavedení vyhlášky zakazující v obci herní automaty. Čtyři sta sedm voličů bylo naopak proti,“ upřesnil Hanák.

Jedním z místních, kteří hlasovali proti zavedení této vyhlášky, byl například Arnošt Šmerda. „Výstavbu kasina podporuji. Má stát kilometr od Holubic v polích u dálnice. Kdo chce hrát, cestu si stejně najde. Může sázet klidně z domu po internetu. Navíc Holubice by měly z provozu kasina velmi zajímavé peníze na rozvoj obce,“ řekl ještě před hlasováním Arnošt Šmerda.

Iniciátoři referenda podle svých slov nechtěli bránit samotné výstavbě hotelu s luxusním kasinem s živou hrou. V obci nechtěli jen automaty. „Děkujeme všem za velkou účast a uznáváme výsledky referenda,“ oznámili na facebookovém profilu místní z komunity Stop kasinu Holubice.

Referendum v Holubicích

- Počet voličů v obci: 964

- Volební účast: 64,21 %

- Otázka : „Požadujete, aby obec Holubice učinila veškeré možné kroky v samostatné působnosti, vedoucí k zákazu provozování hazardních her uvedených v § 3 odst. 2, písmeno e, zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, tedy technických her, na celém svém území?"

- ANO: 209 lidí

- NE: 407 lidí

Výstavbu kasina v prostorách bývalého autoservisu připravuje společnost EDP. Její mluvčí Andrej Čírtek uvedl, že projekt má tři fáze. „V první otevře kasino v už stojícím objektu, ve druhé dělníci přistaví hotel s restaurací a ve třetí dokončí nákupní centrum,“ uvedl mluvčí.

Obec má se společností už od roku 2017 podepsanou smlouvu o spolupráci. Na daních z provozu kasina může získat až dvacet milionů korun ročně. S milionovými příjmy může počítat dvacet let. „Společnost však musí získat všechna stavební a další povolení. Zmíněné peníze bychom investovali do rozvoje obce. Potřebujeme rozšířit kvůli nové výstavbě v obci čistírnu odpadních vod a kapacitu školy se školkou. Obec má dluhy. Investovali jsme do nové kanalizace a čistírny. Peníze z provozu kasina nám v tomto mohou výrazně pomoci. Na další investice bychom neměli kvůli zadlužení prostředky,“ dodal starosta Petr Hanák.

To v nedalekém Podolí před čtyřmi lety místní výstavbu kasina v referendu stopli. Jedním z těch, kteří hlasovali proti jeho stavbě, byl Ladislav Hasalák. „Nejsem žádný šmejd. Nepodporuji ty, kteří jsou závislí na hrách na automatech, je to nebezpečné,“ uvedl tehdy muž.

Naopak v Popůvkách na Brněnsku funguje kasino na okraji obce u dálnice D1 už od roku 2016. A do obecního rozpočtu dostávají místní z daní asi deset milionů korun ročně. „Kasino lidem nevadí. Je mimo obec na periferii u dálnice. Čekáme na změnu územního plánu, abychom za peníze, co nám provoz kasina přináší na daních, postavili víceúčelový objekt. Na kulturní i sportovní akce. Nemáme ani sokolovnu, ani kulturní dům,“ řekla starostka Popůvek Miluše Červená s tím, že vše má stát asi padesát milionů korun.

Mnohem blíž je však stavba víceúčelového sportovního hřiště, které bude mít i ledovou plochu. To má stát kolem patnácti milionů a příští rok by měl být podle Červené hotový projekt.