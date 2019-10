Řidič kamionu vyvázl s lehkým zraněním a sanitka ho odvezla na chirurgii do Ivančic. „Kamion se převrátil na křižovatce. Proč k tomu došlo, zatím nevíme. Policisté jsou stále na místě,“ uvedla policejní mluvčí Alice Musilová. Průjezd zmíněným úsekem je omezený.

U nehody zasahovali také hasiči, kteří zbytek stáda z nabouraného auta vypustili na okolní pole. „Jsme ve spojení s majitelem dobytka a řešíme náhradní odvoz. A také zajišťujeme veterináře pro poraněná zvířata,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

O nehodě informovali policisté starosty okolních obcí. Hasiči na místě dobytek postupně nahnali do ohrady. Jeden z býků se však splašil a utekl do pole s kukuřicí. Policisté proto do akce zapojili také vrtulník.