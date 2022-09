Záchod tedy lidé mohou využít od března do listopadu mezi sedmou ráno a šestou odpoledne. V centru Brna se však zdaleka nejedná o jedinou službu tohoto typu. Dalších veřejných toalet najdou zájemci v srdci města hned několik.

Do výstavby záchodků se poskytnutím peněz zapojili představitelé městské části Brno-střed společně s vedením města. Investice vyšla na osm set tisíc korun, zhotovitelem i nynějším provozovatelem je Veřejná zeleň města Brna. „Jsem ráda, že tento projekt vznikl zrovna v Tyršově sadu, sama do parku často chodím. Umístění naproti dětskému hřišti je navíc také zcela ideální,“ řekla při otevření brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Bezbariérovou veřejnou toaletu s umyvadlem i zrcadlem využijí lidé zdarma. Výběr přesné lokality v parku však poměrně dlouhou dobu provázely neshody s památkáři. „Ještě za bývalého vedení se uvažovalo o záchodech v jednom z přilehlých domů, nakonec je ale dobře, že se povedlo najít ideální řešení,“ sdělil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Městská firma Veřejná zeleň města Brna spravuje pět veřejných WC v centru Brna. Dlouho provozované jsou například záchody v parku Lužánky, které se nacházejí v samostatné budově u zastávky Pionýrská, nebo v obnoveném domě u Zahrady pod hradbami v parku Špilberk. „Tam je k dispozici i přebalovací pult a toaleta pro vozíčkáře. Máme ve správě i bezbariérové samočistící WC v Joštově ulici. Nové veřejné toalety jsou v námi spravovaných budovách v parčíku Zahradnická a u Kapucínských teras,“ popsala za firmu tamní pracovnice Marie Slavíková.

Další volně přístupné záchody spravuje městská část Brno-střed. Zdarma lidé využívají toalety na Zelném trhu, v Denisových sadech, na Malinovského náměstí, v Rooseveltově ulici nebo v Björnsenově sadu. Otevírací doba je většinou odlišná, převážně jsou ale WC k dispozici od sedmi ráno do šesti hodin odpoledne. „Na Malinovského náměstí jsou teď ale nefunkční, před dvěma dny je vytopil prudký déšť, který se prohnal městem. Do pár dní by ale měly být toalety znovu v provozu,“ vysvětlila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Za desetikorunový poplatek si pak zájemci zajdou na toalety na Mendlově náměstí, ty jsou součástí tamní kavárny Plovárna. Podle Dobešové je občas nutné řešit problémy s jejich znečištěním, jedná se o ojedinělé případy. „Je dobře, že je ve městě tolik možností, kam si člověk může odskočit, když potřebuje. Většinou se ale trochu bojím špíny,“ svěřila se Brňanka Denisa Klusáková.