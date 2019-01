Jižní Morava – Dýně, masky, čokoládu a další lákadla nabízejí pořadatelé akcí na jihu Moravy. Deník Rovnost připravil pro rodiče přehled tipů na výlety s dětmi o víkendu a nadcházejících podzimních prázdninách.

DO LABODÍLNY. Do brněnského VIDA! science centra zvou pořadatelé víkendových labodílen Vysoké napětí. „Užijte si pokusy, při kterých vám vstanou vlasy na hlavě,“ lákají. Program začíná v poledne a pak ve dvě a čtyři hodiny odpoledne.



NA ČOKOFEST. Mlsounům se rodiče mohou zavděčit návštěvou Čokoládového festivalu ve Valticích na Břeclavsku, který se koná od pátku až do neděle v areálu zámku. Na zájemce čekají vaření s čokoládou, ochutnávky i workshop. „Doufám, že tam bude hodně tipů na pečení s čokoládou,“ těší se studentka Radka Tylichová.





MEZI KORUNY STROMŮ. Rodiče aktivních dětí určitě ocení velké 3D bludiště tvořené 190 metry lávek a sítí ve třech obtížnostech v Hodoníně. „Je vhodné pro malé i velké opičáky,“ zvou pořadatelé na facebooku atrakce. Do konce října je bludiště otevřené lidem každý den.



DO VODY. Stát se superhrdinou mohou děti v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. Součástí halloweenského programu je i zábavná show. „Konat se bude také soutěž o titul největšího superhrdiny Aqualandu Moravia, a to jak v kategorii dětské, tak dospělé,“ uvádí pořadatelé akce na webu aquaparku.



MEZI BALONKY. Vyřádit se mohou děti také v brněnském zábavním parku Bruno family park, kde čeká na nejmenší děti bazének s více než čtyřiatřiceti tisíci balonky. Starší si pak užijí čtyřicet vnitřních i vnějších atrakcí.





NA ZÁMEK. Nadšenci do historie využijí akci zámku v Miloticích na Hodonínsku. „V neděli budou mít děti, studenti i senioři vstupné zdarma,“ lákají na facebookových stránkách zámku. Tamní specialitou jsou prohlídky v kostýmech.



DO MASEK. Halloweenský program pro děti pořádají v neděli i v lanovém centru Hájenka park v Břeclavi. Budou hodnotit nejstrašidelnější masku.



