K Tvarožné se vrátil Napoleon: připomeňte si slavnou bitvu tří císařů u Slavkova

Zhruba tisícovka účastníků ze čtrnácti zemí světa. V sobotu odpoledne se zapojili do bitevní rekonstrukce pod kopcem Santonem u Tvarožné na Brněnsku. Po několika letech covidových odkladů si návštěvníci znovu naplno užili návrat do slavné bitvy u Slavkova v roce 1805. „Přípravy jsou vždy náročné, ale už to umíme. Scénář ladíme online mezi kluby vojenské historie už delší dobu,“ komentuje Miroslav Jandora z Projektu Austerlitz.

Po několika letech covidových odkladů si návštěvníci znovu naplno užili návrat do slavné bitvy u Slavkova v roce 1805. | Foto: Deník/Sabir Agalarov