Znojemsko - Letošní putování Tří králů po regionu přineslo rekordní částku. Aktivně se zapojilo více vesnic i skupin koledníků.

Nechtěl, aby jeho vesnice patřila mezi ty, které přispívají do tradiční Tříkrálové sbírky pouze symbolickou částkou. Sám si oblékl kostým, přemluvil dva zastupitele a vyrazil v nepříjemných mrazech na koledu. Řeč je o boskovštejnském starostovi Liboru Nevrklovi. Také jeho snažení pomohlo k letošnímu rekordnímu výtěžku Tříkrálové sbírky na Znojemsku.

V polovině týdne totiž pracovníci Charity odpečetili a spočítali poslední várku pokladniček. „Letošní výtěžek je bezmála dva miliony korun. Lidé dali o sto padesát tisíc korun více než loni. Koledování se účastnilo čtrnáct set koledníků, kteří sbírali příspěvky do čtyři sta pětasedmdesáti pokladniček," vypočítal koordinátor sbírky na Znojemsku Ludvík Mihola.

Lidé z Charity začali počítat ve chvíli, kdy se jim začaly vracet první plné kasičky. „Sedmkrát jsme pokladničky odpečetili, počítali jsme od osmého ledna a dvacátého ledna jsme měli jasný výsledek," vysvětlil Mihola.

Výtěžek sbírky putuje do celostátního ústředí. Pětašedesát procent z vybraných peněz se ale vrátí na místní účely. „Získané peníze pomohou pokrýt naše projekty a zaplatit náklady na charitní služby. Za zmínku stojí například domácí hospicová péče, rodinný sociální asistent nebo placení obědů dětem, jejichž rodiče by si to jinak nemohli dovolit," vypočítal Mihola.

K rekordnímu výtěžku mohlo podle něj přispět také to, že do měst a vesnic na Znojemsku vyrazilo o šestadvacet skupinek koledníků více. Aktivně se také po dlouhé odmlce zapojily vesnice, v kterých koledníky nebývalo vidět. Řeč je například o Suchohrdlech, Lechovicích, Vevčicích nebo Boskovštejně. „U nás bývala dříve kasička, kam mohli místní lidé přispět do Tříkrálové sbírky při vánočním zpívání nebo zábavě. Obvykle jsme vybrali zhruba pětistovku. Tentokrát jsem si ale řekl, že vše bude jinak. Se zastupiteli Josefem Veverkou a Lubomírem Machainem jsme jako Tři králové obešli celou vesnici. Výtěžek bude určitě několik tisíc korun. Lidé většinou přispěli a jsem spokojený. Pokud se nám nepodaří příští rok předat žezlo mladým lidem ze vsi, budeme pokračovat my," slíbil starosta Boskovštejna Libor Nevrkla.

Nezvykle velkorysí byli podle koordinátora sbírky letos lidé v Moravském Krumlově. „Po městě chodilo hned třináct skupinek. Minulý rok byl výtěžek dvaašedesát tisíc korun, letos dokonce o třicet tisíc více," pochválil Krumlovské Mihola.

Štědrost lidí potěšila starostu Krumlova Tomáše Třetinu. „Jsem štědrostí obyvatel města potěšený. Solidarita je v dnešní době velmi potřebná. Charita by navíc měla být zárukou toho, že peníze budou použita tak, jak mají," podotkl starosta.

Koordinátor sbírky Ludvík Mihola ujistil, že výši získaných prostředků z každé pokladničky bude možné sledovat na webu Charity.

Překvapení z úspěšné sbírky neskrýval ani ředitel znojemské Charity Evžen Adámek. „Je to jen obraz toho, že s naším národem to ještě není tak špatné. Pokud vím, měl by být letos vyšší i výtěžek za celou Charitu České republiky. Nesmírně si vážím všech, kdo nám ve sbírce pomáhají a musím ocenit práci koordinátora sbírky pana Miholy," zdůraznil Adámek.

Zvláštností letošní sbírky bylo to, že při ní pomáhali lidé z Ukrajiny. Právě potřebným z této země znojemská Charita pomáhá již několik let.

Letos se rozhodli ukázat svým přátelům, jakým způsobem lze zorganizovat podobnou sbírku, jako je Tříkrálová. „Původně měli v plánu sbírat plastová víčka, což přináší spoustu práce a malý výdělek. Pozvali jsme je a zapojili se také přímo do koledování. Nyní uvidíme, jak se získanými poznatky naloží. Rád jim poradím a zodpovím při další návštěvě jejich země případné dotazy," uzavřel ředitel Adámek.