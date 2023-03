Tradiční Josefský košt přilákal v sobotu do vracovské sokolovny stovky milovníků vína nejen z pořadatelského města a jeho okolí, ale dokonce až Čech. Vzorky vystavujících vinařů si totiž přijela vychutnat i návštěva z východočeského Lanškrouna. Těm se ve Vracově podle jejich slov líbilo a s chutí si pokoštovali podle vlastního výběru ze zhruba sedmi set nabízených vín.

Josefský košt ve Vracově. | Video: Deník/Petr Turek

Vína pocházelavlkoš především z Vracova a okolí, ale kromě toho také z Břeclavska. Příchozí tak mohli ochutnat i bílá vína z Boleradic či Horních Bojanovic, a nebo také několik desítek vzorků ze slovenského Močenoku. Ocenění za šampiony výstavy si ale domů odnesli vinaři z Vracova a Vlkoše. „Víno bylo nachystané do pozdního sběru. A tato rulanda bílá vyhrála před týdnem Vinum Juvenale, kde se stala také šampionem výstavy. Celkově Rulandské bílé je naší vlajkovou lodí. Víme, že je dobré a budeme vysazovat další,“ řekl po slavnostním vyhlášení vítězů Josef Štipčák z Vlkoše s tím, že diplom za šampiona měl ale původně převzít jeho syn Jaroslav. S trofejí předanou vracovskou místostarostkou Evou Neradilovou tak odcházel spokojený otec.

Zahrádkáři ochutnávali vína. S příjemnou muzikou až do pozdních hodin

Titul za nejlepší červené pak zůstal doma díky frankovce z Vinařství Fridrich. „Snažíme se červené víno dávat do lahví až po roce, takže je vyležené. Víno je hladké, s příjemnou kyselinkou. Určitě vítězství potěší každého vinaře,“ přiblížil Zdeněk Fridrich s tím, že domácí výstavu podpořilo Vinařství Fridrich zhruba dvanácti vzorky. Mimo jiné výrazně zabodoval jejich alibernet, Tramín červený či Rulandské bílé.

Tradiční Josefský košt ve Vracově pořádá tamní Český zahrádkářský svaz. „Historii koštu máme poměrně dlouhou, sahá až do období první republiky. Kontinuitu máme ale pak zhruba od roku 1948, tedy několik let po druhé světové válce, kdy se chtěli lidé opět bavit. Nejdříve bývaly košty spíše s roční pauzou,“ zabrousil do dějin vracovské výstavy vína předseda vracovských zahrádkářů Petr Šmíd. Mezi účastníky jednoho z prvních koštů mají Vracovští doloženého například generála Alexeje Čepičku, tedy kontroverzního československého ministra národní obrany. Jeho jméno je spojené i s kultovním filmem Černí baroni.

Nejlepší drkotina je od Žurovce, rozhodli návštěvníci koštu v Miloticích

A na co se mohli těšit hosté Josefského koštu tentokrát? Na ryzlinky, chardonnay, rulandské, veltlínské zelené či Pálavy. „U červených vín se zase dostává do popředí portugal, částečně vavřinec a také frankovka. To jsou tři odrůdy, které jsou pro Vracov typické. Máme tady ale také merloty, zweigely, dornfeldery. Je tady zajímavý průřez vín,“ přiblížil Šmíd a připomněl dobrou spolupráci se spolkem Vracovských vinařů. Zároveň pozval na další akci ve městě spojenou s vínem. V závěru srpna se totiž konají Dožínky s otevřenými sklepy.

Šampioni výstavy: Bílé víno - Vinný sklep U Štipčáků, Vlkoš, Rulandské bílé, 2022, pozdní sběr, Červené víno -Vinařství Fridrich, Vracov, 2021, pozdní sběr, Cena starosty města Vracova za nejlepší vystavenou kolekci vín, Vinařství Omasta, Boleradice, průměr 89 bodů