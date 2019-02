Praha, Moravský Krumlov – Vnuk slavného malíře Alfonse Muchy John požádal Městský soud v Praze o odročení dalšího soudního stání ve sporu s hlavním městem o určení vlastnictví Slovanské epopeje. To bylo nařízeno na 20. února. Jak Mucha Znojemskému deníku Rovnost řekl, chce mít prostor pro další jednání se zástupci magistrátu i ministerstva kultury.

Muchova Slovanská epopej. | Foto: Deník / Attila Racek

„Dal jsem pokyn advokátům, aby požádali soud o odročení řízení. Chci mít prostor pro pozitivnější řešení celé situace. Chci, abychom společně hledali důstojný prostor pro vystavení pláten Slovanské epopeje. Nyní pracujeme na doladění termínů schůzek se zástupci hlavního města i ministerstva kultury,“ řekl John Mucha.



Jak dodal, trvale podporuje návrat Epopeje do Moravského Krumlova. Tedy do doby, než Praha bude mít vlastní reprezentativní prostory. „Registruji trvalé snahy starosty Moravského Krumlova na návrat Epopeje. Slyšel jsem, že plátna se mohou vrátit na tamní zámek, pokud splní určité podmínky. To má moji podporu,“ dodal Mucha.

Nezahálí ani vedení Moravského Krumlova. „Jsem rád za konzistentní názor Johna Muchy. My připravujeme projekt na vystavení pláten na našem zámku. Vyčlenili jsme třicet milionů korun pro instalaci nezbytné techniky, která musí být na zámku pro kvalitní vystavení Slovanské epopeje. O deset milionů korun jsme požádali i Jihomoravský kraj,“ potvrdil první muž Moravského Krumlova Tomáš Třetina.



Starosta Krumlova aktivně jedná jak s hejtmanem, tak zástupci magistrátu i ministerstva kultury. „Ministr kultury slíbil podporu vystavení Epopeje u nás v Moravském Krumlově. Další jednání nás čekají. Pokud se vše podaří, může být Epopej v Moravském Krumlově vystavena minimálně dalších pět let s předpokladem pětileté opce. Takže by tu Epopej mohla být deset let,“ řekl Třetina.



Pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková nechtěla Deníku Rovnost nic bližšího sdělit. „V tuto chvíli se k věci nemohu vyjádřit. Nejdříve tak za týden,“ konstatovala Třeštíková.



Někteří moravskokrumlovští obyvatelé neztrácení naději a věří v návrat Slovanské Epopeje. „Epopej patří jednoznačně do Krumlova. Bez turistů je tady skutečně mrtvo.V Praze mají spoustu památek,“ je přesvědčena například Jana Jurková Horáková.



Celý spor se táhne už od roku 2010, kdy pražští radní rozhodli o prozatimním přemístění pláten z Moravského Krumlova do Veletržního paláce namísto výstavby nového pavilonu. Rozhodnutí vyvolalo vlnu nesouhlasných reakcí nejen v Krumlově, soudní cestou se mu snažil zabránit i malířův vnuk John Mucha, který požadoval umístění obrazů v nové galerii. Odvolával se jednak na původní rozhodnutí pražských radní, ale také na podmínku svého dědečka, že obrazy mají být vystaveny na důstojném místě.