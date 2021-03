Jižní Morava se stane ve filmech kulisou romantiky, legendárních sportovních úspěchů i vánoční pohádky. „Loni se v Brně vystřídalo několik filmových štábů, vznikaly zde filmy jako Marťanské lodě, Il Boemo nebo Přání Ježíškovi. Brno navštívili například herci Vojtěch Dyk, Václav Neužil, Richard Krajčo, Martha Issová nebo třeba Eliška Křenková, která si oblíbila místní kavárny," uvedla mluvčí brněnského turistického informačního centra Adéla Nováková.

V Brně se točil například i očekávaný film Zátopek. Lidé jej měli vidět již loni, u příležitosti letních olympijských her, nakonec je ale premiéra odložená na letošní rok. V Brně se štáb usídlil na zchátralém fotbalovém stadionu za Lužánkami. A proměnil jej k nepoznání. „Na stadionu jsme vytvořili iluzi Olympijských her v Londýně v roce 1948 a Helsinkách v roce 1952," uvedl režisér David Ondříček.

Na stadionu proto museli filmaři udělat řadu úprav. „Vyčistili jsme tribuny, posekali stromy, srovnali povrch a vytvořili běžeckou dráhu. Pro natáčení scén z londýna byla černá škvárová, pro natáčení olympiády v Helsinkách zasypaná červenou antukou,“ popsala již dříve změny výkonná producentka filmu Daria Špačková.

V centru Brna vznikala ještě v roce 2019 filmová romance Marťanské lodě, která má rovněž premiéru letos. Film je inspirovaný stejnojmennou knihou básní Aleny Černé a Martina Kyšperského. Hlavní hrdinové, Martin a Eliška, se setkávají na narozeninové párty ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Postupně zjišťují, že bez sebe nedokáží žít. Postavy Elišky se zhostila herečka Eliška Křenková. „V Brně natáčím poprvé, dosud jsem zde nikdy nebyla tak dlouho. Město mě moc baví, je tady cítit vřelost Moravy," poznamenala v době natáčení herečka.

Zasazený zcela do prostředí jižní Moravy je kriminální seriál Filipa Renče Hlava Medúzy. První březnové pondělí lidé v České televizi viděli jeho poslední díl. Brněnské studio České televize na jihu Moravy připravuje i další projekty. „Třiadvacátého března bude mít na ČT2 premiéru polohraný dokumentární film Španělská chřipka. Bezmála hodinový snímek mapuje příběh pandemie, která zasáhla celý svět. Zaměřuje se však na situaci na našem území. Příběh je vyprávěný pohledem spisovatele Franze Kafky, který také onemocněl. Některé obrazy do tohoto snímku jsme natáčeli také u nás ve studiu v Líšni, kde vznikl Kafkův byt," uvedla mluvčí brněnského studia Hana Orošová.

Na jihu Moravy filmaři pilně točí navzdory koronaviru i v letošním roce. „V těchto dnech filmaři dotočili v prostředí Znojma a hraničního přechodu Hatě celovečerní hraný film Obeť režiséra Michala Blaška. V Lednici a na Mikulovsku se začátkem roku natáčela pohádka O Nosáčovi," uvedla Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.

A další natáčení se připravují. „Na duben a květen je plánováno natáčení dalších dílů série Marie Terezie v oblasti Lednicko-Valticka. Další projekty pro tento rok budeme znát po vyhlášení a vyhodnocení výzvy Jihomoravského filmového fondu," zmínila Košuličová.

Letos v létě natáčení v jihomoravských lokacích plánuje i brněnské studio České televize. „Pustíme se do výroby seriálu pro ČT Déčko Tajemství pana M. Jedná se o hraný dětský seriál připravovaný k výročí narození Johanna Gregora Mendela, které si připomeneme v roce 2022. Pořad dětem atraktivní formou hraného dobrodružného seriálu přiblíží prostřednictvím party tří dětí Mendelovu osobnost. Mendela v něm bude hrát herec Pavel Kříž. Natáčet budeme především v Brně a jeho okolí, například ve starobylé klášterní zahradě se skleníkem, v Mendelovu muzeu Masarykovy univerzity, v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, Hvězdárně a planetáriu Brno a dalších místech," nastínila Orošová.

Letošní premiéry filmů, které se natáčely na jihu Moravy



- Španělská chřipka

kdy: březen 2021

o co jde: polohraný dokumentární film, postavu Franze Kafky stvární Denis Šafařík

kde se točilo: brněnské studio České televize



- Mazel a tajemství lesa

kdy: červen 2021

o co jde: film pro děti

kde se točilo: Moravský kras



- Zátopek

kdy: srpen 2021

o co jde: příběh Emila Zátopka a jeho ženy Dany, v hlavních rolích Václav Neužil a Martha Issová

kde se točilo: Brno, stadion Za Lužánkami



- Shoky & Morthy: Poslední velká akce

kdy: srpen 2021

o co jde: komedie o dvojici youtuberů, v hlavních rolích Štěpán Kozub a Jakub Štáfek

kde se točilo: okolí Nedvědice na Brněnsku, centrum Brna (před Úrazovou nemocnicí, před hostelem Franz Kafa Špitál)



- Marťanské lodě

kdy: září 2021

o co jde: filmová romance o lásce a tragickém konci vztahu, v hlavních rolích Martin Kyšperský a Eliška Křenková

kde se točilo: centrum Brna (lázně Zábrdovice, palác Jalta, kabaret Špaček, Kabinet Mút, areál Malá Amerika)



- Il Boemo

kdy: říjen 2020

o co jde: historický film o životě českého skladatele Josefa Myslivečka, v hlavní roli Vojtěch Dyk

kde se točilo: zámek v Bučovicích na Vyškovsku, Mahenovo divadlo v Brně



- Přání Ježíškovi

kdy: listopad 2021

o co jde: vánoční rodinná komedie, v hlavních rolích Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Anna Polívková, Matěj Hádek

kde se točilo: centrum Brna (Moravské náměstí, Velký Špalíček, Petrov, hotel Continental)