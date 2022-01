Cestující se dočkali: nádraží Zvonařka v Brně je konečně otevřené. Podívejte se

To tu ještě nebylo. Největší tornádo v historii České republiky koncem června řádilo na Břeclavsku a Hodonínsku. Zanechalo po sobě obrovské škody. První zpráva z místa událostí vzbudila mezi čtenáři obrovský ohlas a zájem.

Výjimečné tornádo zpustošilo jih Moravy: Mrtví lidé i zničené části vesnic

Hlasovat o tom, která památka na jižní Moravě prošla v roce 2020 nejlepší rekonstrukcí, mohli lidé v březnu. Zajímalo je, které památce může připadnout Cena veřejnosti, a jak vypadají místa po opravách.

Krásné proměny: podívejte se na nejlépe opravené památky z Hodonínska

Davy návštěvníků zaplavují náměstí v centru Kunštátu na Blanensku. Zatímco dlouhé řady zájemců netrpělivě čekají na zakoupení vstupenek a prokazují svou bezinfekčnost, čeká na ně už devětadvacátý ročník tradičního hrnčířského jarmarku. Dvoudenní akce přitahuje prodejce z celého tuzemska, aby představili pestrou nabídku keramiky všeho druhu. Lidé berou stánky útokem a málokterý z nich opouští akci s prázdnou. Reportáž ze známé události plné keramiky zaujala čtenáře Deníku.

Keramika všude kolem: podívejte se na skvosty hrnčířského jarmarku v Kunštátu

Jihomoravští čtenáři patří asi mezi velké fandy hlasování. Důkazem byl i článek o anketě Dřevěná stavba roku 2021. O vítězství se z našeho kraje ucházelo celkem sedmnáct staveb a návrhů.

Dřevěná stavba roku: prohlédněte si, jaké skvosty ze Znojemska letos soutěží

V jednu minutu si Oľga Petrová Novotná v Ivanovicích na Hané fotila duhu, aby ji v další nečekaně zaskočila prudká bouře. „Zahrnovala vítr, blesky a kroupy. Kanalizace to nestíhala a střídavě nám vypínali a zapínali proud,“ doplnila žena k událostem ze srpnového podvečera, které velmi zajímaly i vás, čtenáře.

Bouře v Ivanovicích: nečekaná smršť a kroupy, autobus měl vodu až na schodech

Tragická smrt ženy, která vypadla v dubnu z okna sedmého patra na brněnském sídlišti Vinohrady, byla šokem pro její přátele i klienty relaxačního studia, kde pracovala. Studio se širokou místní klientelou se ze ztráty těžce vzpamatovává a pietu vyjadřovali lidé nejen na sociálních sítích. Ve výloze relaxačního studia vzniklo improvizované pietní místo se svíčkami, fotografiemi a květinami, které tam lidé spontánně přinášeli.

Pieta za tragicky zesnulou v Brně: lidé nosí svíčky a vzpomínají na kamarádku

Desítky historických vozidel projely koncem května centrem Brna a ukázaly se divákům při akci Muzeum v pohybu.

OBRAZEM: Chcíplou Volhu VB odvážela Tatra 813. Brno se bavilo

Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, kdy uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Loď má 400 metrů na délku a velmi oblíbená byla galerie, která ukazovala, kolik místa by loď zabrala v jihomoravských městech.

Uvízlá loď ze Suezského průplavu: podívejte, jak by vypadala v Brně u Špilberku

Hotová hrubá stavba, zasypání tunelu a zatravnění ještě letos, čímž skončí většina činností na povrchu. Po Novém roce práce hlavně v podzemí. První tramvaje pak na konci roku 2022. U stavby tramvajové trati k univerzitnímu kampusu v brněnských Bohunicích uplynuly v říjnu přesně dva roky od poklepání základního kamene a čtenáře zajímalo, jak stavba vypadá a dál pokračuje.

Šalina do kampusu v Brně: hrubá stavba už je hotová, takto to tam nyní vypadá

Drazí čtenáři, děkujeme vám za přízeň v uplynulém roce a dál vás o všem důležitém z vašeho regionu budeme informovat i v novém roce 2022.