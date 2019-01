Brno - Setkání a debata s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem čeká v neděli krátce po poledni Brňany. Do Semilassa ho přijdou podpořit i někteří neúspěšní prezidentští kandidáti z prvního kola voleb. V pátek nově potvrdil účast i Pavel Fischer.

Jiří Drahoš. | Foto: Deník / Kaboň Lukáš

Debata s Jiřím Drahošem se uskuteční v brněnském Semilasse, začíná v půl druhé odpoledne. „Máme potvrzené, že se jí účastní i Marek Hilšer, Michal Horáček a Pavel Fischer. Po debatě bude následovat koncert a vystoupení umělců, které potrvají až do půl desáté večer," uvedla jedna z pořadatelek koncertu Miriam Kolářová.

Michal Horáček, Marek Hilšer i Pavel Fischer Drahošovi vyjádřili podporu hned po prvním kole prezidentských voleb.

Drahoš na jižní Moravu přijede již v sobotu, navštíví Hodonínsko. Informaci o návštěvě krajského města ve čtvrtek potvrdila Drahošova mluvčí Kateřina Procházková, tehdy ale nebylo jasné, který ze dnů bude patřit Brnu. „Jiří Drahoš zavítá do Brna o víkendu,“ řekla tehdy.

Druhý z kandidátů na prezidenta, Miloš Zeman, už dříve řekl, že se na krajské návštěvy nechystá. Soustředí se na předvolební debaty.

Podle politologů objíždění krajů větší množství voličů neovlivní. „Druhé kolo bude hodně napínavé, proto kandidáti nemusí ovlivnit statisíce voličů. Rozhodnout o výsledku voleb můžou tisícovky. Větší vliv než to, že kandidát přijede, má fakt, že se o jeho příjezdu píše,“ potvrdil politolog Stanislav Balík.

Podle něj by pro Zemana mohly mít krajské cesty spíš opačný výsledek. „Očividně není v dobré kondici a mohlo by to z jeho pohledu nadělat mediálně víc škody než užitku,“ dodal.