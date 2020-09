„Apelujeme na pacienty, aby v případě příznaků souvisejících s Covid-19 nechodili do nemocnice. Nejdřív musí zavolat praktickému lékaři, se kterým si domluví další postup,“ řekl lékařský náměstek instituce Jindřich Olšovský.

U svaté Anny platí od konce minulého týdne znovu zákaz návštěv, a to až do odvolání. Při vstupu do areálu musí lidé dodržovat preventivní hygienická opatření, jako jsou bezpečné rozestupy, častá desinfekce rukou a nošení roušek ve všech vnitřních prostorách.

Hygienici v kraji kvůli oslovování nakažených a trasování jejich kontaktů mají několikadenní skluz. „Snažíme se aspoň zajišťovat pozitivní případy podle potenciálního rizika klinického, tedy s ohledem na vyšší věk, nebo podle nutnosti rychlých opatření, když je to u zdravotníků nebo ve škole,“ uvedla v pondělí ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Renata Ciupek.

Doplnila, že hygienici jsou na pokraji sil. Epidemiologická šetření totiž i přes výrazný nárůst případů dělá stále stejný tým hygieniků.

Testování na Covid-19 zajistí na vybraných odběrných místech v kraji mobilní odběrový minibus Fakultní nemocnice Brno.

Nemocnice bude provozovat mobilní odběrový elektro minibus na testování onemocnění Covid-19 na území kraje minimálně pět kalendářních dnů týdně v předpokládaném rozsahu osm hodin denně,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Zástupci kraje na provoz minibusu přispějí darem téměř šest set tisíc korun. Jeho věnování musí ve čtvrtek schválit krajští zastupitelé. Zbývající část provozních výdajů včetně personálních výdajů zaplatí za podpory státu zástupci nemocnice.

Podle Renaty Ciupek je potřeba přestat denně děsit lidi. "Pak nebudou návaly asymptomatických lidí na odběrových centrech. Je potřeba vysvětlit veřejnosti, kolik procent vyšetřených bylo pozitivní, pozitivní také neznamená apriori nemocný, takže je potřeba vysvětlit, kolik z pozitivních bylo opravdu nemocných a kolik z těch nemocných potřebovalo nemocniční léčbu," řekla Ciupek.

Hospitalizovaných je kolem 40, z toho jsou vážné případy čtyři. Od začátku pandemie k pondělí 14. září 2020 je v kraji skoro 2900 potvrzených případů nákazy, vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví. Podle hygieniků se přes 1800 vyléčilo, s nemocí zemřelo 30 lidí v průměrném věku 78 let.