Jihomoravské ordinace plní nemocní. Více pacientů zaznamenal třeba brněnský lékař Tomáš Klobas. „Je to stejné jako každý rok. Lidé chytnou angínu nebo se nachladí, když přechází z horkého počasí do klimatizovaných místností či studené vody. U citlivých jedinců může nemoc vyvolat i vypití studeného piva,“ vysvětlil odborník.

Rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím má být podle něj pouze pár stupňů. „Nejvýše tři až čtyři. Lidé snáze onemocní, pokud klimatizace fouká přímo na ně,“ konstatoval.

Letní infekce

• nemoci: angína, nachlazení

• spouštěče: klimatizace, ledová voda, teplotní šok

• infekce: průjem, salmonelóza, klíšťová encefalitida

• spouštěče: syrové maso, vejce, neumyté nože, prkýnka, u encefalitidy klíšťata či syrové mléko

• infekce ze zahraničí: malárie, horečka dengue, vzteklina

Upozornil, že by se měli nemocní vyhnout fyzické aktivitě a přechodům mezi nízkými a vysokými teplotami a ke zklidnění by rozhodně neměli jíst zmrzlinu. „Je to taková fáma, že zmrzlina v létě vyléčí angínu. Ona ji ale naopak může vyvolat,“ řekl doktor Klobas.



Léčbu angíny může pacientům zkomplikovat vysoká odolnost vůči antibiotikům. „Čekala jsem několik dní, než mi léky zaberou. Dříve se mi ulevilo hned,“ popsala Tarabášová.



Bakterie si budují obranný systém i kvůli nadužívání léčiv. „Antibiotika jsou účinná pouze proti bakteriálním infekcím. Rozhodně se nesmí předepisovat na virová onemocnění, jako je nachlazení či chřipka,“ uvedl jedovnický lékař Ivo Procházka.



Léto kromě angín lidem znepříjemňují také infekce typické pro toto období roku. Informovala o nich vedoucí epidemiologického ústavu krajské hygieny Renata Ciupek. Mezi nejčastější problémy patří průjmy, o čemž se loni přesvědčily i dvě jihomoravské rodiny. „Na svatbě a oslavě narozenin jedli tiramisu, do něhož se dávají syrová vejce. Průjem dostali úplně všichni,“ řekla Ciupek.



Ze syrových vajec lze kromě průjmu chytit i salmonelózu, která se v létě vyskytuje často také kvůli grilování. „Zvenku je maso spálené, uvnitř syrové, a bakterie tak přežijí. Salmonely se ale přenáší i pomocí houbiček či nožů. Nelze stejným nožem krájet syrové a pak opečené maso,“ varovala.



Hygienička zmínila i klíšťovou encefalitidu. Loni se v kraji nakazilo šestašedesát lidí. Lidé nemoc chytí i ze syrového mléka. „Volně pasoucí se kráva může být nakažená,“ sdělila Ciupek.