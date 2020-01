Teploty, kašel, rýma, záněty průdušek. S takovými problémy přichází v těchto dnech ke svému lékaři tisíce lidí na jihu Moravy. Obvyklé chřipkové období očekávají lékaři a epidemiologové později.

Nemoci dýchacích cest trápí děti i dospělé. „Hodně lidí onemocnělo v Břeclavi i okolí. Kolikrát i celé rodiny. Moc lidí mělo stejné příznaky. Těsně po Vánocích lehli, měli teploty, kašel, přecházelo to v kašel, rýmu, záněty průdušek. Většina zkoušela antibiotika. Také jsem to chytil. Léčil jsem se dva týdny. Děti s tím bojují i déle,“ svěřil se například David Mahovský z Lednice.

Záněty horních cest dýchacích léčí třeba břeclavská lékařka Viera Uhrová. „Máme zatím především akutní respirační choroby, s klasickou chřipkou jsem se nyní zatím nesetkala,“ potvrdila Uhrová. Podobně mluví i další praktičtí lékaři, které redakce Deníku Rovnost oslovila.

Krajská hygienická stanice aktuálně upozorňuje na množství lidí, kteří mají nemoci dýchacích cest a nabádá k prevenci. „Hlášení máme zpracovaná od praktických lékařů pro děti a dospělé, kteří mají v evidenci 427 tisíc pacientů. Ve druhém týdnu roku 2020 hlásí přes tisíc tři sta nemocných akutní respirační infekcí na sto tisíc obyvatel,“ uvedla Renata Ciupek z Krajské hygienické stanice Brno.

Podle hygieniků je proto nyní ve větší míře důležitá prevence. „Doporučujeme dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest. Pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům. V případě onemocnění ho nepřecházet,“ sdělila Ciupek.

Z preventivních důvodů vydala minulý týden například blanenská nemocnice doporučení, aby lidé omezili návštěvy na jejích lůžkových odděleních. Vstup do zařízení by měli zvážit lidé s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. „Vyskytují-li se u vás příznaky respiračního onemocnění a hrozí riziko nákazy ostatních osob, přehodnoťte nutnost vstupu do prostor nemocnice pouze na nejnutnější případy,“ uvedli pracovníci blanenské nemocnice na svých internetových stránkách.

Obavy z nachlazení ani chřipky nemá Jiří Míšenský z Blanenské Dolní Lhoty. „Deset let se v otužuji a angínu či chřipku jsem neměl. Otužuji se doma každý den, chodíme plavat i do blanenského lomu. Kolegové tvrdí, že díky otužování se jim výrazně snížily obtíže se záněty například kloubů,“ řekl osmašedesátiletý otužilec.