Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Pohladit si zvířata v ohradě nebo s nimi dokonce vyrazit na vánoční procházku mohou na Štědrý den lidé na jižní Moravě. Deník Rovnost vybral nejzajímavější akce, kde k tomu budou mít příležitost.

Nejenom lidé oslaví Štědrý den rozbalováním dárků. Vánoční nadílku dostanou i zvířata v brněnské zoo. | Foto: DENÍK/Attila Racek

ŠTĚDROPOLEDNÍ KRMENÍ

Vánoční náladu ve společnosti exotických zvířat si užijí lidé v Zoo Brno. „Tradice se mají dodržovat, zveme proto v neděli návštěvníky na Štědropolední komentované krmení,“ uvedla mluvčí Zoo Brno Gabriela Tomíčková.

Děti se svezou na ponících, spolu s rodiči se dozvědí zajímavosti o zvířatech. Brány zahrady se lidem otevřou v devět hodin ráno a až do druhé hodiny odpolední mohou návštěvníci sledovat krmení tygrů, ledních medvědů a dalších zvířat.

ZVÍŘATA NA NÁMĚSTÍ

Ve Znojmě zejména děti láká ohrada s živými ovcemi a kozami. „Letos jsme ji umístili na Mikulášské náměstí v centru města,“ řekl ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Přes Vánoce návštěvníci zavítají i do areálu Sokolnické chaty u Dobšic. „Zvířata nejde na svátky vypnout a schovat do garáže, fungujeme i o svátcích,“ usmál se majitel chaty a jízdárny František Miroš.

Do areálu je možné zavítat po telefonické domluvě od úterý do neděle mezi desátou dopoledne a pátou hodinou odpoledne.

KRMENÍ OSLŮ

Na farmě pod Novým hradem blízko cyklostezky u Adamova na Blanensku se celoročně pase stádo oslů, koz a selat. Lidé jim na Vánoce nosí něco dobrého na zub. „Krmit oslíky na farmu pod Nový hrad chodíme s naším tříletým synem Filipem poměrně často. Vždy je to pro něj velká událost. Zvířata jsou na lidi zvyklá a přítulná. Nosíme jim tvrdý chleba a rohlíky,“ řekla Blanka Faltýnková z Adamova.

VYCHÁZKA S KOŇMI

Centrum volného času Pavučina v Hustopečích na Břeclavsku pořádá pravidelně na Štědrý den procházky s koňmi. „Tradiční vycházka začíná v neděli v deset hodin dopoledne v areálu Pavučiny. Tam společně nazdobíme vánoční stromeček. Lidé mohou přinést ozdoby, ovoce a zeleninu nebo suchý chléb pro zvířata,“ uvedl ředitel centra volného času Petr Fridrich.

VÁNOČNÍ ZOOPARK

Lidé můžou za zvířaty vyrazit i do Vyškova. Jedním z hlavních lákadel tamního zooparku je Babiččin dvoreček, kde si lidé mohou pohladit domácí zvířata.

V pavilonu Austrálie se návštěvníci projdou mezi klokany. „Stejně jako loni jsme se rozhodli procházku ozvláštnit. Park bude vánočně vyzdobený. Lákadlem je i poloviční vstupné, ke kterému navíc zájemci dostanou krmení pro zvířata zdarma,“ lákala Hana Vymazalová ze zooparku.

Vánoce si už v kraji užijí i lyžaři

Jižní Morava - Provozovatelé lyžařských areálů na jižní Moravě využili mrazivých dnů a před Vánoci otevřeli sjezdovky milovníkům zimních sportů.

Od minulého týdne lidé lyžují v Olešnici na Blanensku. Za jednu jízdu zaplatí třináct korun. „Rozšiřovali jsme parkoviště o čtyřicet míst a obnovujeme výbavu naší půjčovny,“ popsal letošní novinky správce areálu Jiří Kotlán.

V pátek sjezdovku otevřou v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. „Potýkali jsme se s nepříznivým počasím, ale nakonec se nám podaří sezonu začít před svátky. I když to se sněhem není žádná sláva. Máme třicet až čtyřicet centimetrů,“ přiblížil provozovatel sjezdovky Josef Kšica.

Brány areálu se otevřou v jednu hodinu odpoledne. Za jednu jízdu návštěvníci zaplatí třináct korun.

I V NĚMČIČKÁCH

V jednu hodinu odpoledne provozovatelé spustí i vleky v Němčičkách na Břeclavsku. „Díky příznivému mrazivému počasí z posledních večerů se nám podařilo spustit téměř naplno zasněžování. Pokud se dramaticky nezhorší počasí, s lyžováním začneme,“ informovala za sportovní areál Renata Podešťová.

V sobotu přivítá první lyžaře také takzvaný Horňácký ledovec, jak se říká kopci ve Filipově údolí v Javorníku na Hodonínsku. „Zřejmě zatím spustíme jeden vlek. Záleží na zájmu,“ uvedl Luboš Žák. Působí jako prezident Sportovního klubu lyžování Veselí nad Moravou, který sjezdovku provozuje. Lyžaři se na ní mohou těšit na třicet až čtyřicet centimetrů sněhu.

K bruslení lákají stadiony i náměstí

Jižní Morava - Zejména na zimních stadionech, ale také na několika nových venkovních kluzištích si mohou aktivního svátečního odpočinku užít jihomoravští bruslaři.

K řadě tradičních míst k bruslení přibylo na začátku prosince jedno v centru Brna. „Ledová plocha velká asi osm set metrů čtverečních vede kolem jezdecké sochy Jošta. Lidé tedy budou moct projíždět i přímo pod nohama koně,“ popsala novou atrakci Moravského náměstí mluvčí městské části Brno-střed Iveta Fišerová.

Kluziště je otevřené denně od deseti dopoledne do dvou odpoledne. Dvouhodinová vstupenka vyjde pro dospělého na sto korun.

Na Břeclavsku je zatím jedinou možností k bruslení místní stadion. Zájemci tam mohou vyrazit v sobotu zcela zdarma na akci Vánoční bruslení, a to mezi třetí a pátou hodinou odpolední. Kluziště bude přístupné i na Štědrý den. Od čtvrt na deset do tři čtvrtě na jedenáct dopoledne a od čtvrt na dvanáct do tři čtvrtě na jednu.

Ve Znojmě lze nově bruslit na umělé ploše na Horním náměstí, která je otevřená denně od desíti dopoledne do osmi večer, vyjma Štědrého dne a Silvestra, kdy otvírá o hodinu dřív a končí už ve dvě hodiny. Dodatečné hodiny pro veřejnost nabídne i zimní stadion, například na Boží hod od čtyř do pěti odpoledne.

V Blansku na tamním zimním stadionu v sobotu od půl dvanácté do půl jedné odpoledne pořádají Vánoce na ledě. Odpolední bruslení nabízí i vyškovský zimní stadion. Celý den si zájemci zabruslí i na hodonínském stadionu.