Jižní Morava – Je to likvidační. Tak reagují někteří provozovatelé pěstitelských pálenic na vládou chystané zvýšení spotřební daně na líh. Plánované zdražení o devatenáct korun za litr alkoholu by navíc přišlo již od Nového roku. „Už nyní je daň vysoká. Navíc se zdražuje elektřina i vývoz odpadu. Pokud pro nás spotřební daň zvýší, tak to můžeme zavřít,“ říká Antonín Konečný z pěstitelské pálenice v Čejkovicích na Hodonínsku.

Podobně vidí návrh i jeho kolega Miloš Buček z Blanska. „Stát počítá jen peníze, místo toho, aby bral ohled na množství a kvalitu ovoce v dané sezoně. Následkem zvýšení daně bude jen to, že lidé budou pálit načerno," posteskl si Buček. O tom, že si řada lidí pak začne hledat levnější způsob destilace, je přesvědčený i pořadatel koštů Vít Pavka z Mikulčic na Hodonínsku. „Stát hledá jen rezervu, kde z lidí vyždímat peníze," podotýká Pavka. Proti navýšení daně u pěstitelských pálenic ze 14 300 korun za hektolitr alkoholu na 16 200 je i hospodářská komora. „Je to špatně pro drobné podnikatele i zahrádkáře. Opatření může mít negativní dopad i na image regionálního cestovního ruchu, řada turistů k nám jezdí na košty. Navíc pálenice za zvýšený odvod daní od státu nic nedostanou," upozorňuje ředitel hodonínské Okresní hospodářské komory Michal Švagerka. Na to poukazují i v pálenicích. „Nemůžeme totiž prodat ani deci našeho destilátu na farmářských trzích nebo turistům, kteří se u nás zastaví," říká Konečný. To na Slovensku šli jinou cestou, od tohoto roku zlegalizovali domácí pálení, a to s podmínkami jako jsou věk, množství i kapacita destilačního zařízení. Dokonce i připravovaná směrnice Evropské unie o struktuře spotřebních daní jde podobným směrem. Podstatně jiný zákon o lihu mají už léta v Rakousku. „Místní mají doma zaplombované pálenice. Když chtějí destilovat, tak informují finanční správu o termínu, ta zařízení na danou dobu odplombuje. Daň platí z přiznaného kvasu," přibližuje postup u sousedů Jiří Novák ze znojemské pěstitelské pálenice. Ministerstvo financí obhajuje vládní krok harmonizací daní v Evropské unii, a tím, že výjimka pro pěstitelské pálení neumožňuje nižší sazbu než polovinu té základní. „Nicméně destiláty z pěstitelské pálení podobně jako standardní lihoviny se řadí mezi alkoholické nápoje s vysokým objemovým procentem lihu, kde hrozí akutní intoxikace. Zejména pak u mladistvých, kteří nemají zkušenosti s pitím alkoholu," dodal mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch. Proti tomuto návrhu vystoupil například opoziční poslanec Radek Holomčík. „Zásadně nesouhlasím s argumentací ministerstva financí, že zdražení výroby pálenek v pěstitelských pálenicích povede k menší spotřebě alkoholu. V reálu povede tento krok totiž jenom k tomu, že lidé více alkoholu vyrobí nelegálně v domácích pálenicích," prohlásil poslanec ze Strážnice na Hodonínsku. -Vláda navrhla zvýšení spotřební daně u pěstitelských pálenic z 14 300 korun za hektolitr alkoholu na 16 200.

-Chystaný krok je součástí balíku zvýšení spotřební daně na alkohol, tabák a hazardu.

-Vládní návrh prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením. Zamířil tak do sněmovního výboru.

-Navýšená sazba spotřební daně má pak začít platit od 1. ledna 2020.

-Inkaso pěstitelských pálenic na celkovém výběru spotřební daně z lihu loni byl loni 7,3 %.

