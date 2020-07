Jen za první polovinu července navštívilo zámek v Lednici na Břeclavsku o deset tisíc lidí víc než za stejnou dobu loni. Ze sedmdesáti procent se jedná o česky mluvící turisty. Po jarních ztrátách, kdy měly památky na jihu Moravy kvůli koronaviru zavřeno, tak má o jejich návštěvu zájem stále více lidí. Kromě obvyklých adres vyráží turisté také na méně známá turistická místa v kraji.

Zhruba o pětinu vyšší počet návštěvníků než loni napočítali v červenci také na zámku v sousedních Valticích. „Jenom nový okruh navštívily v červnu a červenci zhruba čtyři tisíce návštěvníků,“ oznámil tamní kastelán Richard Svoboda.

ZTRÁTA 10 MILIONŮ

I jedny z nejnavštěvovanějších památek v kraji však počítají ztráty. Například v Lednici měli kvůli koronaviru zavřeno až do konce května, čímž přišli o zhruba sto tisíc lidí. „Přepočteno na peníze je ztráta asi deset milionů korun,“ vyčíslila kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Do jeskyní v Moravském krasu na Blanensku zavítá ročně přes tři sta tisíc turistů. Z toho přes dvě stě tisíc do Punkevních jeskyní, kde je velkou atrakcí plavba na loďkách po říčce Punkvě. Zhruba třetina návštěvníků jeskyní bývá obvykle ze zahraničí, ale nyní dominují domácí turisté. „Zájezdy ze zahraničí jsou zatím ojedinělé. Ale máme plno a na prohlídky jeskyní se musejí zájemci rezervovat předem. Spousta lidí dala kvůli epidemii koronaviru přednost dovolené doma před zahraničím,“ uvedl vedoucí Punkevních jeskyní Hynek Pavelka.

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava se snaží turisty nalákat i na méně známá místa v regionu. „Kapacity v Punkevních jeskyních jsou naplněné, menší jeskyně jako Balcarka nebo Kateřinská ale také poskytnou krásný zážitek,“ podotkla zástupkyně ředitelky centrály Martina Grůzová.

CÍL? ROZŠÍŘENÍ SEZONY

Cílem centrály je udržet velkou návštěvnost na jihu Moravy i v podzimních měsících. „Chceme lidem představit jižní Moravu v podzimním hávu,“ prozradila Grůzová. Lidé podle ní mohou přijet do kraje na kola nebo za vínem.

Pokles návštěvnosti se dá podle ní očekávat v Brně. „Tamní hotely žily především z konferenčního turismu,“ doplnila.

Za krásami jižní Moravy se vydal letos v létě například Brňan David Vogel. „Na známých turistických místech je teď přeplněno, takže navštěvuji spíše méně známá místa. Například v okolí Hrušovan nad Jevišovkou je krásná krajina, ideální na cyklistiku. Také jsem navštívil kostel v Křtinách nebo černohorský pivovar. Je to tam krásné a turistů pomálu,“ vyjmenoval.

Dobrou návštěvnost navzdory koronaviru si pochvalují i ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku. „U nás je velký prostor, kde mohou lidé být se svými rodinami v přírodě. Je zde každý den plno,“ řekl vedoucí památníku František Synek. I tam měli za první tři měsíce epidemie ztráty zhruba 350 tisíc korun.

Turisté zaplnili Znojmo. Lákala kampaň i festival



Výrazně více turistů než loni zavítalo letos v červnu do Znojma. Vyšší návštěvnost hlásí všechny památky. „Radniční věž navštívilo v červnu téměř tři tisíce lidí, což je o třetinu více než za stejné období vloni. Dvojnásobek lidí hlásí Expozice pivovarnictví i prohlídky města,“ vypočetl ředitel Znojemské Besedy František Koudela.



Ve městě podle představitelů radnice zafungoval projekt Znojmo zadax. Za útratu v zapojených podnicích, kterých je přes 130, získá návštěvník volný vstup do místních pamětihodností. „Neuvěřitelně si vážíme, že se do kampaně zapojili snad všichni podnikatelé ve Znojmě, kteří mají spojitost s cestovním ruchem,“ řekl starosta Jan Grois.









Nezvyklé množství turistů lze ve Znojmě potkávat i po celý červenec.



Plné jsou už druhý měsíc hotely i penziony, vyšší tržby hlásí restaurace. „Nemáme jediné volné lůžko. Už měsíc. Je to výrazný nárůst počtu hostů ve srovnání s loňským rokem. Také my jsme součástí projektu Znojmo zadax. Lidi na tuto nabídku slyší,“ potvrdil například provozní hotelu U divadla Roman Kotáb.









Nadšený zájmem lidí je prezident právě skončeného festivalu Hudba Znojmo Jiří Ludvík. „Jsme obrovsky spokojeni. Návštěvnost je srovnatelná s předchozími ročníky, kdy jsme měli koncerty vždy vyprodané,“ svěřil se Ludvík.