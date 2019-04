Feustel navštívil Brno i se svou manželkou Indirou, jejíž maminka pochází ze Znojma. "Jsme moc rádi, že jsme s vámi tady v Brně. Moc se těšíme na Andrewovu přednášku," řekla česky astronautova manželka.

Astronaut v pátek v brněnské hvězdárně bude lidem přednášet o svých vesmírných cestách. "Jsem velice rád, že můžeme mluvit o vesmíru a těším se, až se podělím s lidmi o mé zkušenosti, vzpomínky. Těším se i na diskuzi s přítomnými," uvedl Feustel.

Na návštěvu Brna se Feustelovi těšili. "Rádi se na Moravu vracíme, máme tady kořeny. Navíc když jsem Českou republiku navštívil poprvé, moje cesta vedla do Brna," přiblížil astronaut.

Zkušený astronaut věří, že lidé jednou budou žít i na jiné planetě než Zemi. Jeho žena Indira by ale na Zemi chtěla zůstat. "Mám to tady moc ráda, proto se musíme o naši planetu starat, abychom tady mohli žít co nejdéle," řekla.

Manžele v Brně přivítala i primátorka Markéta Vaňková. "Je mi velkou ctí setkat se s panem Feustelem. Brno má totiž ke kosmonautice velmi blízko. Máme tu jednu z nejlepších hvězdáren v Evropě," uvedla.

Andrew Feustel je známý tím, že si s sebou do Vesmíru bral české věci. Učinil tak v roce 2011 z Krtečka od Zdeňka Milera astronauta. O dva roky dřív se na cestu vypravil s Písněmi kosmickými od Jana Nerudy.