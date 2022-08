Pod radnicí čeká se svým strojem také Marián Rosinec. „Ukecal mě soused, který akci pořádá, ať jedu. Je to pro mě premiéra, jelikož jsem si traktor teprve koupil, a to hlavně kvůli stavbě. Mám k němu totiž vozík, aby se dal navážet písek i beton. Jinak se spíš věnuju veteránům,“ říká mezi kapkami deště domácí jezdec.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Už popáté se na traktorovou akci přišli podívat Zárubovi. „Jsem se tady hlavně kvůli klukovi, líbí se mu všechny traktory,“ svěřuje se Oldřich Záruba. A jeho syn dodává, že si také přeje mít nějaký vlastní traktor.

Mezi těmi, které právě sledují, je také závodník Jiří Machálek. Ten právě přijíždí z Vlasatic. Pro toho bude sobotní podivínský závod také premiérou. „Počasí mě nikdy neodradí. Jedu se podívat na místní závody. Budou to mé první s traktůrkem, který mám od kamaráda. Jinak jezdíme závody silničních motocyklů,“ přibližuje Machálek.

Povodně stále hrozí, říká expert z Povodí Moravy. Brno v roce 1997 zachránil Vír

To už míří na náměstí ředitel závodu Rostislav Svačina. A neskrývá svou nespokojenost s deštivým počasím. Letos tak odolá rekord Podivínského mazce z jednoho z minulých ročníků, kdy se na závody traktorů přišlo podívat 630 platících diváků. „Bývá u nás daleko víc traktorů, dokonce jich tady bylo i pětadvacet, ale s letošním počasím nic nenaděláme,“ posteskne si šéf závodu, který se chystá na to, že dnes pojede hned na dvou strojích, tedy ve dvou kategoriích.

Zároveň vyhlíží tradičního a zároveň nejvzdálenějšího účastníka Vladislava Berdycha až z Rokycan. „Má to k nám sice tři sta kilometrů, ale jezdí sem pravidelně. Je to fanatik, který sjede za rok i šestnáct traktoriád,“ smeká Svačina. Ten sám už zažil pocit vítězství nebo jiného skvělého umístění na bedně. „Už jsem byl s traktorem i třikrát na Slovensku. Je to můj koníček. Někdo je myslivec, někdo rybář a já jsem traktorista,“ dodává ředitel podivínské traktoriády.

Výsledky traktoriády Podivínský mazec 2022



Kategorie:

Tovární malotraktory

1. místo Petr Spěváček Podivín (okr. Břeclav)

2. místo Miloš Alexa Hustopeče ( Břeclav)

3. místo Rostislav Osička Podivín ( Břeclav)

4 x 2

1. místo Jiří Valčuha Lošov ( Olomouc)

2. místo Lukáš Zavadinka Janovice ( F. Místek)

3. místo Rostislav Svačina Podivín ( Břeclav)

4 x 4

1. místo Rostislav Svačina Podivín ( Břeclav)

2. místo Oldřich Papež Litomyšl ( Svitavy )

3. místo Josef Stehlík Brno ( Brno)

Speciály

1. místo Vladimír Berdych Rokycany ( Rokycany)

2. místo Zdeněk Merčák Kyjov ( Hodonín)

3. místo Viktor Danyš Znojmo ( Znojmo)

Nejvzdálenější účastník: Vladimír Berdych (Rokycany)

Nejmladší: Miloš Alexa ( 26 let Hustopeče)

Nejstarší: Vladimír Berdych ( 73 let Rokycany)



Pohár konstruktérů:

1. místo Vladimír Berdych ( Domaděl )

2. místo Rostislav Svačina ( Karkulka )

3. místo Jaroslav Novotný ( MITSIBUSHI Drak )

Pití piva A Kofoly na čas:

Kofola - Matouš Herák Podivín Pivo - Alexandr Smith Calgary (Kanada)