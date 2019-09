Kroužili čtyřicet metrů nad zemí a střemhlavě se vrhali na svou kořist. Dokud je někdo neotrávil nervovým jedem karbofuranem. Kriticky ohrožených luňáků červených žije na jižní Moravě pouze několik desítek. Dva z nich našli lidé mrtvé nedaleko Hrušovan u Brna.

Jed karbofuran

-nervový jed

-vysoce toxický

-zakázaný v Evropské unii od roku 2008

-krystalická i tekutá forma

-jeden z nejjedovatějších pesticidů

-určený proti hmyzu



Podle Kláry Hlubocké z České společnosti ornitologické používají jed lidé, kteří se chtějí zbavit šelem. „Například myslivci nebo chovatelé drůbeže, kterým dravci berou vajíčka či rovnou slepice. Máme i případy, kdy trávil preparátor, aby si zajistil nepoškozené tělo vzácného dravce,“ uvedla Hlubocká.



Myslivec a sokolník Bohumil Straka vinu svých kolegů odmítá. „Dnešní myslivci dobře znají, co je zakázáno a co povoleno. Je mezi námi velká osvěta. Všichni vědí, že dravci jsou přísně chránění a za jejich otrávení hrozí vězení. Jedy jsou navíc mimo jakoukoliv naší etiku,“ hájil myslivce.



Pro dravé ptáky není nebezpečná jen návnada, ale i mrtvá zvířata, která zemřela na otravu. „Často nepohrdnou ani již otrávenou mrtvolou. Pro ně je to snazší než lovit. Otráví se tak od zvířete, které jed snědlo. Zaznamenali jsme tak i otravu čápa,“ řekla Hlubocká.



Ornitolog David Horal vidí nebezpečí i v trávení přemnožených hrabošů. „Je to nebezpečné. Jedná se o sekundární otravu. Jed působí proti hrabošům, kteří ho pozřou. Dravec pak může takového otráveného hraboše sežrat a sám se tak otrávit,“ popsal.



Podle něj je kvůli hrabošům více dravých ptáků na polích. „Jedem jsou potom ohrožení všichni. Nejrizikovější je to právě na jihu a ve středu Moravy,“ popsal své obavy Horal.



Zemědělci souvislost mezi uhynulými ptáky a jedem na hraboše nevidí. „Jed na hlodavce není dostatečně silný aby zabil dravce.. Před pěti lety jsme používali jiný přípravek, který měl dvojnásobnou dávku jedovaté látky a mohli jsme ho rozhazovat rozmetadly. Ptáci neumírali,“ řekl zemědělec Petr Chaloupka.

Členové ornitologické společnosti zaznamenali za první polovinu letošního roku jednapadesát uhynulých ptáků. Je to o dvaadvacet více než za stejné období loňského roku. Na Moravě se letos objevily zatím tři případy otravy ptáků. „ V Jihomoravském kraji jsme řešili dvě otravy. Uhynuli luňáci a racci. Máme i případ ze Znojemska, kdy někdo nastražil zřejmě otrávená slepičí vajíčka,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.

VOJTĚCH DUFEK

MAREK HADRBOLEC