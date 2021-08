Celá mama, říká Lenka Smrčková. Kdepak, je po tátovi, oponuje její partner. První syn se mladému páru narodil minulý rok. A stejně jako mnohé další ratolesti na jihu Moravy mají jeho rodiče rozdílná příjmení. Počet dětí v kraji narozených mimo manželství se za posledních dvacet let totiž téměř ztrojnásobil.

Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle nich činil podíl nemanželských dětí v minulém roce téměř čtyřiačtyřicet procent. Dvě dekády nazpět to bylo jen šestnáct procent. „Je to jednodušší, člověk pořád žije stylem bez formálního závazku. Téma manželství obecně mi nikdy nepřišlo tak prioritní,“ svěřila se Lenka Smrčková.

Podle socioložky Dany Hamplové je jednou z příčin tohoto fenoménu posun ve vnímání manželství a rodičovství. Mít dítě mimo sňatek už není stigma. „Kamarádky se mě na to sice ptají, ale je fakt, že žádný tlak společnosti do vdavků jsem necítila a necítím,“ zamyslela se Smrčková.

Za další důvody odborníci označují nevůli mužů ženit se, snahu žen vyhnout se možným finančním komplikacím spojených s rozvodem a touhu zachovat si určitou míru svobody. „Dnes je in být svobodný, flexibilní, budovat kariéru, cestovat, moci udělat nárazově velké životní rozhodnutí. Manželství je formálně velmi svazující. Mladé páry si proto tyto zadní vrátka nechávají otevřená,“ vysvětlila rodinná terapeutka Marie Plevová.

Posledním faktorem je snížená vážnost samotné manželské instituce. S tím však nesouhlasí Marie Oujezdská z brněnského Národního centra pro rodinu. „Nemyslím si, že by mladí manželství považovali za zbytečné. Spíše v tom hraje roli ona již zmíněná skutečnost, že dříve se lidé často brali z důvodu, že spolu čekali dítě. Dnes se ten trend posunul tam, že první přivedou na svět potomka a pak až přemýšlí o svatbě. Zároveň se dítě stává určitým zatěžkávacím testem před samotným manželstvím,“ uvedla.

S tím souhlasí i Smrčková, která se nikdy neviděl, jak kráčí k oltáři v drahých bílých šatech. Po narození dítěte se však její pohled změnil. „Přistupuji k tomu spíš rozumově. Vůči malému jsou tu zkrátka formální komplikace, které se na absenci toho razítka, že jsme rodina, pojí. Hodně mě také trápí, že máme se synem oba jiné příjmení. Z toho by mohl být zmatený, až půjde do školky,“ povzdechla si Lenka Smrčková.

Podle Plevové se Smrčková trefila do černého. „Instituce manželství není zbytečná. Dítě má díky ní zvláštní druh opory v matce i otci. Učí se skrze nic odpovědnosti a také role. O předcházení problémů v kolektivu nemluvě,“ doplnila terapeutka.

MIMO MANŽELSTVÍ



- Podíl dětí narozených mimo manželství v roce 2000: 16,7 procenta.



- Podíl dětí narozených mimo manželství v roce 2010: 35,8 procenta.



- Podíl dětí narozených mimo manželství v roce 2020: 43,9 procenta.



- Počet takto narozených dětí v roce 2020: 5 645.