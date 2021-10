Speciální akci si pro své návštěvníky připravila třeba restaurace Panelka v obci Luleč na Vyškovsku. Pro voliče ve věku od osmnácti do pětadvaceti let nabízí tuplák zdarma za účast ve volbách. Stačí pouze vyfotit takzvanou selfie u volební urny a později fotku ukázat obsluze. „Akce potrvá oba volební dny. Celá událost je primárně míněná jako poděkování mladým voličům a hlavně jsme chtěli vyvolat diskusi o politice mezi mladými,“ vysvětlil záměr provozovatel podniku Ondřej Brunclík.

Nápad vyvolal mezi jihomoravskými podniky lavinovou reakci. Zanedlouho se připojily rovněž brněnská restaurace Šelepka nebo Sokolský bufet v městské části Ořešín. „Chceš pivo zadarmo? Jestli je ti od osmnácti do pětadvaceti let, vyfoť se u volební urny a natočíme ti škopek na náš účet. Nasdílej to i kámošům, jděte k volbám a pak si skočte k nám,“ vybídli Brňany zástupci Šelepky na sociálních sítích.

Kuriózní nabídky vyvolávají mezi milovníky piva kýžený úspěch. „Většinou bývaly hospody o volebních dnech zavřené. Za mě je to skvělý nápad. I když už dávno nesplňuju věkový limit, na pivo zajdu,“ zmínila třeba Marcela Nezvalová. Na své si však nepřijdou pouze pivaři. Po celý následující týden poskytne brněnský obchůdek Vanda slevu na své produkty. V nabídce budou zejména domácí sirupy a marmelády. Podmínkou je donesení vybraných hlasovacích lístků.