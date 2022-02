Mladík se po rozkazu připojil k ukrajinské armádě a informuje svou přítelkyni o tom, jak se momentální situace má a jaký je postup při posílání mužů na frontu. „Muže od osmnácti do šedesáti let nyní mobilizují do vojenských přijímacích kanceláří, kde je čeká zdravotní prohlídka. Pokud je vše v pořádku, rozdělují nás do několika skupin. Ti, kteří už někdy bojovali, míří rovnou podle své funkce na místo střetu, zbytek čeká na povolání do služby,“ popisuje postup Karlyk.