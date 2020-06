Podle Jakubčíka se mnozí začali scházet už v sobotu kolem sedmé hodiny ráno. „Otevřeno máme přitom až od devíti. Zřejmě měli strach, že na ně nedojde řada. Areál jsme tak museli otevřít už v půl deváté ráno,“ přiblížil pěstitel.

Fronta aut v sobotu dopoledne dosahovala až téměř do obce. „Zřejmě někdo z řidičů ztratil nervy, v areálu družstva odstavil auto, sebral košíky a vyrazil k polím s jahodami pěšky. No a v ten okamžik ho následovaly stovky dalších lidí. Přitom parkování máme zajištěné přímo u jahod. Není potřeba, aby lidé stáli se svými auty skoro kilometr daleko,“ poznamenal Jakubčík.

Na jahody se v sobotu dopoledne vydala s rodinou i Pavla Mikulenková z Bavor. „Frontu u pokladen jsme odhadli tak na tři hodiny. Tak jsme se raději obrátili a jeli domů. Vyrazíme někdy v týdnu,“ okomentovala mladá žena.

I přes návštěvnost, jakou dosud nepamatují, se podle něj sběrači nemusejí obávat, že by na ně nezbylo. „Jahody máme na deseti a půl hektarech, postupně dozrávají. Lidé u nás mají volnost, myslím, že by si to měli více užít, přijet si nasbírat s dětmi, a ne se tak stresovat,“ vyzval Jakubčík.

Sběračů podle něj každoročně přibývá. „Nevím, jestli je to koronavirem a tím, že jsou lidé více doma. O víkendech jsme mívali plno vždycky, ale tohle nepamatujeme. Takový nápor jsme nezažili. Teď už jezdívají mraky lidí dokonce i v týdnu,“ řekl pěstitel.