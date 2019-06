Pořídit si byt 3+1? Nejdřív po devíti letech šetření. A doba se stále prodlužuje

Jižní Morava – Celkem osm let a jedenáct měsíců šetří letos zájemce na pořízení třípokojového bytu na jihu Moravy. Je to téměř o rok déle, než loni. To samozřejmě v případě, že by dával celý svůj čistý příjem jen na spoření právě na takový byt. Vyplývá to ze společné analýzy Deníku Rovnost a inzertního severu Annonce, který porovnal ceny bytů v krajích.

Zatímco v roce 2018 byla průměrná cena bytu 3+1 na jihu Moravy 2,1 milionu korun, letos už cena vyšplhala na 2,5 milionu. Analýza přitom počítala s průměrným čistým příjmem střadatele 23 600 korun měsíčně. Například ve Znojmě za byt 3+1 blízko centra zájemce zaplatí kolem 2,2 milionu korun. „Jde o standard s balkonem ve druhém patře v dobrém stavu. V Brně lze za obdobný byt na sídlištích dát běžně 3,5 milionu korun," uvedl realitní makléř společnosti Next Reality Roman Záboj. Jak dodal, o tento typ bytů se zajímají především lidé s dětmi. „Jde spíše o etablované rodiny. Mladší zájemci s malými dětmi na hypotéku na takový byt obvykle nedosáhnou," nastínil Záboj. Byt 3+1 by si rád pořídil třeba Dominik Skála z Letonic na Vyškovsku. „Problém jsou samozřejmě peníze. Nemám nyní tak stabilní příjem, abych platil hypotéku a za hotové peníze koupit byt už vůbec nehrozí. Navíc pracuji v Brně, kde jsou byty předražené. V Bučovicích, které jsou k mému současnému bydlišti blízko, mi obecně ceny přijdou přiměřené, místy jsou ale taky trochu přemrštěné," řekl Skála. Ceny bytů rostou kvůli vysoké poptávce. Ale faktorů je více. „Kdysi zde existovala družstevní výstavba. Třetinu ceny dali zájemci o byt, třetinu pokryl úvěr, třetina byla příspěvek od státu. Státní podpora dnes citelně chybí a také to ovlivňuje realitní trh," uvedl zkušený znojemský stavitel domů Jiří Jelínek. Podle Jelínka je zájem o třípokojové byty menší než o malometrážní. „Cena za 3+1 ve Znojmě v novostavbě se vyšplhala na 3,5 milionu korun. My za stejné peníze chceme v Kasárnách postavit rodinný stometrový domek, aby bylo něco alternativního na trhu," naznačil Jelínek. Znojmo se podle stavaře zbavilo až na výjimku městských pozemků, kde by mohly stát byty například pro policisty, učitele či úředníky města. Takové byty dnes město téměř nenabízí. Naopak v Boskovicích plánují čtyři domy s osmdesátkou malometrážních bytů. Město je nabídne mladým rodinám jako cenově dostupnější variantu oproti komerční výstavbě ve městě. KOMPLETNÍ TÉMA SI PŘEČTĚTE VE ČTVRTEČNÍM (20.6.2019) TIŠTĚNÉM DENÍKU ROVNOST.

Autor: Dalibor Krutiš