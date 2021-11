Před sedmi lety se v nedalekém Zlíně vedení města rozhodlo, že zrekonstruují podchod u náměstí Práce. Zhruba polovina tamních stánkařů a obchodníků však měla na celou věc odlišný názor a z místa odmítla odejít. Rekonstrukce za padesát milionů korun se nakonec konala, avšak opravit se podařilo pouze polovinu podchodu. Druhá dodnes zůstává původní. Podobný problém visí i nad Myší dírou pod brněnským hlavním nádražím. Tamním stánkařům již nějakou dobu hrozí vystěhování. Brňané proto založili iniciativu pro záchranu frekventovaného pochodu.

Cílem iniciativy je otevřít dialog mezi zástupci vedení města a provozovateli tamních trafik, obchodů a stánků. „Město v tuto chvíli chce stánky zrušit, zlikvidovat bez jakékoli náhrady. Chceme, aby se lidé ve vedení města s provozovateli bavilo o tom, jak by to tam mohlo fungovat do budoucna. Vyvolat mezi stranami dialog, aby se k tomu město nestavělo stylem zrušíme to a máme to z krku,“ uvedl koordinátor iniciativy Tomáš Uher.

Nápad podchod zmodernizovat a zároveň zachovat jeho pestrost a barvitost se líbí například Petře Bartoňové, která má v blízkosti nádraží zaměstnání. „Rekonstrukce a zároveň zachování určitých služeb, obchodů a atmosféry zní fajn. Pokud to tam zůstane prázdné, budou se tam akorát scházet uživatelé drog. Ráda bych tam viděla prostě úplně normální, pěknou pasáž,“ zamyslela se.

ZÁCHRANA MYŠÍ DÍRY



Vznikla občanská iniciativa



Příští týden spustí informační web



Zakladatelé chtějí mezi provozovateli obchodů a městem otevřít debatu o zachování stánků



Vedení města již delší dobu proklamuje plán stánky zlikvidovat

Brněnští radní však stále počítají s tím, že stánky se z Myší díry budou muset pryč, byť je celý podchod aktuálně předmětem soudního sporu. „Jsou tam soudní spory, takže je těžké to komentovat. Nicméně naším záměrem zůstává pokusit se uvést podchod do stavu odpovídajícímu 21. století. A to teď není. Pokud to tam má vypadat lépe, asi budou muset všechny stánky pryč. Je tam celá řada prvků v havarijním stavu. Čili bude muset dřív nebo později dojít k nějaké rekonstrukci, která s sebou samozřejmě také ponese stavební zásahy,“ nastínil radní pro majetek Róbert Čuma.

Podle Uhra je právě potřeba rekonstrukce důvodem, proč by město s provozovateli o svých záměrech mělo diskutovat. „S případnou rekonstrukcí vůbec problémy nemáme. Provozovatelé by tam také byli raději v hezčím a modernějším prostředí. Řada z nich by se dokonce klidně na rekonstrukci finančně podílela,“ informoval Uher.

Iniciativa rovněž chystá příští týden spustit web, který Brňanům o stavu Myší díry poskytne souhrnné a aktuální informace. „Na věci žádný zájem nemám. Byl to spontánní nápad. Ptali jsme se lidí a prostě o záchranu byl zájem. Vyzkoušeli jsme přinést papíry s peticí a během čtrnácti dní získali čtyři tisíce podpisů, čili podpora tam je,“ doplnil Uher.

Bez obchodů? Kdepak

Podle radního Čumy nejsou obavy, že by v případě likvidace stánků podchod zůstal prázdný, na místě. „Rád bych tam viděl moderní obchodní pasáž, třeba jako je Vaňkovka,“ uvedl pro Deník již dříve.

Podle architektky Jany Háyekové navrhnutí nové podoby místa nebude jednoduché. „Jedná se o komplikovaný prostor. Jednoznačně mu prospěje výrazně osvětlení. Stávající tma působí depresivně,“ vysvětlila.