„Paradoxně nám jen jedna branka chyběla k tomu, abychom skončili druzí v tabulce. (Sparta remizovala s Rousínovem 2:2 a skončila v krajském přeboru šestá bod za kvartetem od druhého do pátého místa pozn. red.),“ prohlásil trenér celku Radek Šťourač.

O přísun gólů se ve Spartě staral především tandem Ondřej Přichystal a Petr Loprais. První jmenovaný nasázel devětadvacet branek a společně s Radimem Zárubem opanoval tabulku střelců nejvyšší krajské soutěže, Petr Loprais vsítil pouze o čtyři kousky míň. „Když máte takové střelce, není těžké dávat góly. Také hodně střelbu a práci s míčem pilujeme na trénincích,“ přiblížil Šťourač.

Ofenzivní styl je nicméně nezávisle na sílu obou kanonýrů rukopis bývalého forvarda, který v pozici trenéra vede brněnský celek. „Moje krédo je útočení a ideální výsledek 5:3,“ usmíval se Šťourač.

Zatímco fotbalisté Sparty spoustu branek nasázeli, Vojkovice jich naproti tomu mraky dostávali, celkem obdrželi 138 gólů ve 30 zápasech a v krajském přeboru skončili beznadějně poslední.

Přesně opačně se vedlo vítězům B skupiny I. A třídy z Ratíškovic. Baník v těchto dnech oslavuje postup o patro výš především díky železné defenzivě, v šestadvaceti zápasech obdržel pouze dvacet gólů, nejméně z celého kraje. „Když jsem loni viděl zápasy Ratíškovic, jejich obrana nebyla pevná. Naše priorita po mém příchodu do klubu byla tohle změnit. Nechci říct, že jsme hráli vyloženě zezadu, ale víc jsme se zaměřili na defenzivní práci. Potřebovali jsme do hráčů dostat víc zodpovědnosti, což se povedlo. To byl odrazový můstek k prvnímu místu,“ sdělil trenér Ratíškovic Petr Zemánek, jenž do klubu přišel před sezonou.

Celek z Hodonínska rozhodl o svém titulu jako poslední ze všech mistrů v krajských soutěžích při závěrečném hracím víkendu, když doma porazil Vyškov B, zatímco Lednice prohrály s Rakvicemi. „Sezona byla nahoru dolů, někdy to od nás nestálo za nic, ale celkově jsme si postup zasloužili,“ radoval se kapitán týmu Viktor Šimek.

Závěrečný hrací víkend přinesl také jeden rekordní zápis ročníku. Domácí zápas už jistého mistra krajského přeboru Startu Brno proti Boskovicím sledovalo 1100 diváků, nejvyšší návštěva sezony.

NEJ sezony

Nejvíc vstřelených branek: Sparta Brno 93 (krajský přebor)

Nejvíc vstřelených branek na zápas: Želešice 26 zápasů, 87 branek (I. B třída)

Nejmíň vstřelených branek: Moravská Nová Ves 22 branek (I. B třída)

Nejvíc obdržených branek: Vojkovice 138 branek (krajský přebor)

Nejmíň obdržených branek: Ratíškovice 20 branek (I. A třída)

Největší kanonáda: Sparta Brno Vojkovice 15:1

Nejvyšší návštěva: Start Brno Boskovice 840 diváků

Nejlepší střelci: Ondřej Přichystal, Radim Záruba 29 branek