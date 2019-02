Vyškovsko – Stoupající teploty a rozkvétající příroda lákají lidi z Vyškovska na procházky do lesa. Svou sezonu však právě začínají také klíšťata, a tak je potřeba počítat s rizikem nákazy některou z nemocí, které tito parazité přenášejí, tedy lymeské boreliózy a encefalitidy. Poslední loňský nemocný člověk se dokonce nakazil až v prosinci.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Na jižní Moravě se klíšťovou encefalitidou ročně nakazí padesát až sedmdesát lidí. „Loni jsme zaznamenali třiasedmdesát případů. Poslední případ klíšťové encefalitidy se objevil až koncem prosince, což není běžné. Klíšťata byla totiž loni dlouho aktivní kvůli nadměrně teplému podzimu,“ informovala vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Renata Vaverková.

Větší riziko, že chytí klíště, hrozí přitom podle ní paradoxně hlavně lidem, kteří se do lesa vypravují svátečně. Nedbají totiž dostatečně na přiměřenou ochranu, jako jsou repelenty nebo dlouhé nohavice. Současné teploty totiž svádí k tomu, aby si lidé vzali co nejméně oblečení, tím však klíšťatům umožňují pohodlný přístup ke kůži.

Na největší počet klíšťat můžou lidé narazit v listnatých a smíšených lesích a v porostech podél řek a potoků. Kdo však čeká, že uprostřed města bude v bezpečí, může se pořádně plést. Často se totiž klíšťata vyskytují i v parcích a zahradách. Klidně se tak může stát, že klíště chytí i ve městě, třeba při procházce zámeckou zahradou.

Protože začíná období škol v přírodě i jiných akcí pro děti, neměli by rodiče zanedbávat jejich prevenci. „Když pořádáme školy v přírodě nebo například dětské tábory, rodiče nám často ani neřeknou, jestli je jejich dítě očkované proti klíšťové encefalitidě. Natož aby ho předem připravili na to, jak se proti klíšťatům chránit,“ upozornila vedoucí jezdecké školy a pracovnice vyškovského Domu dětí a mládeže Jarmila Režná.

Protože turistická základna Domu dětí a mládeže v Ruprechtově se nachází uprostřed lesů na Drahanské vrchovině, potýkají se tam s klíšťaty často. „Nejvíce klíšťat bývá navíc na jaře, kdy pořádáme víkendové akce a školy v přírodě. Naopak v prázdninových měsících se s nimi tolik nesetkáváme,“ řekla Režná.

Lidem, kteří přes všechnu prevenci klíšťatům zachutnají, hrozí lymeská borelióza nebo klíšťová encefalitida. Proti lymeské borelióze sice není vakcína, ale tato nemoc je léčitelná antibiotiky.

Proti klíšťové encefalitidě vakcína je. „Očkování probíhá tak, že první dvě dávky dáváme v rozmezí čtrnácti dnů až měsíce. Po tomto očkování už má lidský organismus proti encefalitidě dostatek protilátek. Sice se potom dělá ještě jedno přeočkování zhruba po roce, to už je ale jenom kvůli udržení imunity,“ vysvětlila dětská lékařka Anežka Bahníková.

Lidé se podle ní nechávají očkovat stále častěji. „Většina lidí se chce naočkovat už před sezonou, ale dost často se také stává, že maminky s dětmi přijdou na očkování i uprostřed sezony, třeba když se chystají někam na dovolenou,“ doplnila Bahníková.

Pokud už člověk klíště chytí, je podle ní nutné s ním manipulovat velmi opatrně, nemačkat ho a dbát na to, aby se nepřetrhlo. Zarudnutí, které se vytvoří v místě přisátí, představuje jen dráždivou reakci. Do tří dnů by mělo zmizet.

Pokud se za několik dnů po odstranění objeví červená skvrna nebo se v době od jednoho do dvou týdnů od odstranění dostaví chřipkové příznaky, měl by člověk vyhledat lékaře.

PAVEL KUDLIČKA