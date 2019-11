Muž totiž tvrdí, že poté se na něj řidič k jeho překvapení obořil. „Zakřičel, že to dobrý není, a hodil po mně korunu, kterou jsem mu nechal. Prý ať si na něj podám stížnost,“ řekl Šebesta.

S případnými připomínkami vůči řidičům autobusů se lidé mají obracet na Kordis, koordinátora dopravy na jižní Moravě, ne na konkrétního dopravce.

Do konfliktní situace s řidičem hromadné dopravy se v létě dostala například Hana Kremličková. Kvůli průkazu pro osobu zvlášť těžce postiženou (ZTP). „Chtěli jet autobusem domů do Ivanovic na Hané z Vyškova, po krásném dni v zoo. Měla jsem s sebou šest dětí. Jak řidič slyšel, že máme holčičku se ZTP, tak nás vyhnal ven, že se máme dopravit jak chceme,“ postěžovala si redakci žena. Oficiální cestou to ale neřešila. Obracet se lidé mají na Kordis, ne na konkrétního dopravce.

Podle zástupce ředitele Kordisu Květoslava Havlíka však vina není vždy na straně řidičů. „Mnohé stížnosti od cestujících jsou neoprávněné. Třeba když jim vadí, že jim řidič odmítl povolit nástup s horkou kávou nebo je přepravit v podnapilém stavu,“ zmínil příklady Havlík.

Oprávněné stížnosti jsou podle něj nejčastěji u předčasných odjezdů. Ani to však nemusí být vždy vina řidiče.

Ředitel znojemské dopravní společnosti Psota Petr Chadim řidiče brání. „Lidé občas šoférovi vyčítají něco, za co nemůže. Nebo se cestující pletou v tom, na co mají právo,“ uvedl.

Dopravci přesto připouští, že řeší i oprávněné stížnostmi na nevhodné chování řidičů. „Jednou jsme takového řidiče propustili. Lidé na něj upozorňovali opakovaně,“ přiznal Chadim.

Prokazování nevhodného jednání je většinou obtížné. „Vždy jde totiž o tvrzení proti tvrzení. Pokud však k určitému řidiči přijde více připomínek, vysíláme na místo kontrolní pracovníky. Každé takové hlášení prošetřujeme. Jsou to však výjimečné případy,“ zdůraznil Havlík z Kordisu. Tvrdí, že sám zažil situaci, kdy cestující stížnostmi například řešil sousedské spory. Kordis řidiče také pravidelně školí k lepšímu přístupu k cestujícím.

Dopravce ČAD Blansko se zabýval i kurióznějšími připomínkami cestujících. „Občas přijde stížnost na to, že řidiči nezdraví,“ pověděl ředitel dopravce Jiří Šebela. Podle něj to jsou sami cestující, kdo se k řidičům chová vulgárně. Někdy také nastupují do autobusu v opilosti.

Jakub Dostál a Veronika Nováková