Na malý zájem Jihomoravanů o očkování proti Covidu-19 u praktických lékařů upozornil krajský opoziční zastupitel za Spolu pro Moravu Jan Vitula. „Máme informace od našich lékařů, že už budou muset vyhazovat nevyužité vakcíny. Přitom rozesíláme lidem maily, dohlašujeme možnost očkování rozhlasem," řekl Vitula, který je také starostou Židlochovic na Brněnsku, na čtvrtečním zastupitelstvu.

Vakcína. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Lidovecký hejtman Jan Grolich v reakci na toto oznámení, sdělil, že podobné informace nemá. „Pokud to tak je, je to velký problém. Byl bych rád, aby se na nás praktici obrátili. Pokud oni vakcíny nevyužijí, jsme schopní je předat do očkovacích center, kde je obratem vyočkují. Budu rád, když se na nás praktici, kterým vakcíny zbývají, zavčas obrátí," reagoval.