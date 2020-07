V mezičase na počest brněnského vědce někteří zkouší proniknout do tajemství genetiky. U jednoho ze stánků navléká korálky kudrnatá slečna v černé mikině. Své jméno bude mít zapsané genetickým kódem, za každé písmeno svého jména navlékne tři korálky v určeném pořadí.

O kus dál vsypává do kelímku hlínu a vkládá do něj několik hrášků drobný chlapec v modré mikině. "Děti vidí, jak vypadá izolovaná DNA z ovoce. Máme připravené šťávy z jahod, kiwi, přidáváme k tomu ředěný jar a extrahujeme DNA pomocí koncentrovaného alkoholu," popisuje jedna z lektorek Eva Vojáčková. V ruce drží zkumavku, ze které právě tmavovlasý chlapec pipetou vytahuje klubíčko bílkovin s DNA.

Mohou vědci přidat léčiva do bílku vajec nosnic? Existují modré růže? I na takové otázky odpovídají děti i dospělí na jednom ze stanovišť. "Je to paráda, člověk se něco dozví, ale není to žádná nuda," pochvaluje si Kristýna Novotná. Na batoh si připnula placku s Mendelem.