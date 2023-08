/VIDEO/ Rozezněly se bubny i trubky. Na čerstvě popršenou trávu u poldru v Lysovicích na Vyškovsku se v sobotu dopoledne vedle sebe řadí tři řady bojovníků. Na první pohled je poznat, že jde o hrátky s historií. Jedni na sobě mají zelené uniformy a v rukou třímají staré pušky, zatímco u nohou jim odpočívá jednoduchý kanón. Druzí předvádějí typické šedé uniformy Wehrmachtu a v kontrastu s nimi je třetí skupina, oděná do hnědých sovětských mundůrů. Brzy začne boj.

V Lysovicích se v sobotu představily tanky ze současnosti, vojáci z období napoleonských válek i jednotky Sovětů a Wehrmachtu. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Přes dvě stovky lidí zhlíží z hráze na dno poldru, kde se schyluje k boji o pitnou vodu. Postupující jednotky Wehrmachtu si ji přišli vzít na Sovětech. Vzduchem zní střelba a výbuchy. „Je postřelený, chce ho zachránit," vysvětluje v davu matku jednomu z chlapců, zakrývajících si uši pře hlasitými ránami. Všechny postřelené nicméně němečtí vojáci popravují a nechávají ležet na zemi. Tento boj vyhráli.

Harley-Davidson v Brně: silné motorky burácely na Náměstí Svobody, podívejte se

Jako by počasí chtělo ztížit atmosféru okamžiku, oblohu v dálce protíná blesk. Návštěvníky opět začíná smáčet déšť, někteří vytahují pláštěnky nebo deštníky, někdo přeháňce nevěnuje pozornost. „My jsme zažili počasí od mínus osmnácti do devětatřiceti nad nulou. Jsme na to zvyklí," říká velitel císařských vojáků Jiří Lelek. Ukázky z boje předvádí lidem už téměř třicet let. Na vystoupení jeho jednotky je nicméně ještě čas. Přenášíme se v čase zpět do současnosti.

Pozornost lidí si získal starý stříbrný Peugeot s vybitými skly. Pomalu jej začíná schvacovat oheň. „To jste měli říct, že si máme přinést špekáčky," vtipkuje někdo v davu. Ve skutečnosti jsou ale plameny několikametrové a valí se od nich hustý černý dým. Rozeznívá se hasičská siréna. Z Tatry vybíhají dva hasiči a s pomocí mohutné dávky pěny požár likvidují do pár vteřin.

Bubny, taneční kreace a exotika: Moravské náměstí v Brně si podmanili Indové

A konečně přišel čas na ukázku vojenského výcviku z napoleonských válek. Návštěvníci se dívají o téměř dvě stě dvacet let dozadu. Císařské jednotky cvičí útok na kanón a jeho ochranu. Ani tady nechybí hlasité rány. Ve starých puškách i v kanónu, které vojáci zepředu pěchují náboji, jsou sice slepé, výstřely z nich se ale hlasitě rozléhají po celém poldru. A pak dojde i na meče.

V Lysovicích se představili vojáci z období napoleonských válek i jednotky Sovětů a Wehrmachtu, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Kromě historických bojových ukázek je v Lysovicích k vidění také vojenská technika. Zájemci se mohou například projet v tanku či přeletět vrtulníkem nad Vyškovem. Nadšení vzbuzuje především v dětech také střelnice. Z ní se rány ozývají téměř nepřetržitě. Na závěr celého dne pak organizátoři přichystali překvapení v podobě simulace atomového výbuchu. „V metrové díře v poldru už je všechno nachytané, odpálíme to na dálku. Vytvoří se typický hřib," prozradil místopředseda Klubu vojenské historie Kučerov František Helleport.