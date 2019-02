Do Hevlína přijel poslední motorový vlak v roce 2010. Od té doby je trať pustá. Představitelé obce dlouhodobě zvažují, že trať s nádražím koupí. „Stát nyní prodává nádraží s tratí jako celek za nějaký milion a půl. Zastupitelé jsou předběžně rozhodnuti, že ji koupíme. V budově nádraží bychom chtěli mít muzeum. Obavy máme z dalších nákladů na roční údržbu trati, která má vyjít na statisíce korun,“ přiblížil starosta Hevlína Antonín Pichanič.

Jak starosta dodal, snažili se představitelé obce jednat s vedením místní cihelny o případném využití trati jako vlečky pro potřeby cihelny. Z té podle starosty vyjíždí v sezoně až devadesát kamionů s cihlami. „Jenže cihelna nemá zájem o rozvoz po železnici. Chceme s nimi i dál jednat,“ řekl.

Předseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil poukazuje na nekoncepčnost státu v železniční dopravě. „Je to veliká škoda, že cihelna nechce trať využít. Ilustruje to skutečnost, že podobné podniky doplácí na špatnou dopravní koncepci státu. Správce železnic tak přistupuje k rušení málo využívaných tratí a firmy se logicky orientují na kamiony. Doplácí na to celá společnost,“ myslí si Kouřil.

Na části trati by mohla jezdit šlapací drezína. „Jako turistická atrakce by doplnila nabídku muzea. Navíc může znovu nabýt na významu v souvislosti s modernizací trati ze Znojma do Břeclavi. Odborníci stále věří, že se ji v budoucnu podaří propojit s rakouským Laa,“ dodal Kouřil.

Ve stejném roce jako hevlínská lokálka zanikla trať mezi Uhřicemi a Ždánicemi na Hodonínsku. Na jejím místě vznikla deset kilometrů dlouhá cyklostezka. Trať Čejč – Uhřice nabídl stát k prodeji v roce 2014. „Naší snahou je pokračovat dále v budování cyklostezky,“ řekl starosta Terezína na Hodonínsku Antonín Hanák.

Také místo trati Kyjov-Mutěnice je cyklostezka. „V případě dráhy, kde nebyl minimálně pět let objednaný pravidelný provoz, můžeme přistoupit k prodeji. Ten se řídí usnesením vlády,“ nastínil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Osudy hevlínské lokálky:

Trať mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlínem sloužila 145 let. Nádražní budova vyrostla podle plánů architekta Františka Uhla v roce 1910 a dodnes stojí v téměř původní podobě. Od roku 2012 je kulturní památkou. S tratí se až do pádu železné opony počítalo jako s alternativní spojnicí Brna a Vídně. Na moravské straně chybí asi jen dva kilometry kolejí. Poslední vlak odjel z Hevlína v roce 2010.