Karel Gott byl goldove fógl z Práglu, zlatý slavík pražský. Myslím si, že pro Českou republiku byl národní zlato, obrovský profík, zpěvák s velikým srdcem. Česká populární hudba po něm už nikdy nebude stejná. Současné rádoby hvězdy by si z něj měly vzít příklad, protože byl velmi pokorný, profesionální a úžasný člověk. Vůbec nejvíc od něj mám rád písničky Proč ptáci zpívají a Jdi za štěstím.

Honza „Žanek“ Hlaváček, 57 let, šiřitel brněnského hantecu, bavič, Brno

Vnímal jsem ho velmi pozitivně, dělal obrovskou reklamu České republice v zahraničí, měl velké charisma a dá se říct, že byl jeden z našich vývozních artiklů. I když jsem nebyl ten, kdo si kupoval jeho cédéčka v minulosti, rád jsem si třeba v autě v rádiu poslechl jeho písničky. Měl jsem ho rád. Nejoblíbenější písnička je pro mě Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, kterou mám spojenou s pohádkou Tři oříšky pro Popelku.

David Kostelecký, 44 let olympijský vítěz v brokové střelbě z Pekingu 2008, Brno

Byl významnou osobností, která naši republiku propagovala lépe než mnozí jiní, a dokonce více než některé hospodářské odvětví.​ Nejoblíbenější písnička je Lady Karneval. Už z dálky zní tak, že přibližuje atmosféru a sny toho, že se podíváme do světa a prožijeme něco podobného.

František Synek, 63 let, etnograf a historik, Svatobořice-Mistřín​

Symbol popkultury v Československu i České republice. Význačný hlas, několikanásobný Zlatý slavík, který se zřejmě hned tak brzy v našem národě neobjeví. Určitě je to pojem.​ Nepatřím ale mezi lidi, kteří si notují popěvky evergreenů Karla Gotta.

Marcel Řimák, 59 let, ředitel DK, Veselí nad Moravou

Zpráva o skonu Karla Gotta mne zastihla v autě. Musel jsem zpomalit, jak se ve mně nahrnuly emoce. Karel Gott byl úžasný zpěvák, velký člověk, ohromně pokorný. Jak dozrával pronášel obrovská moudra o muzice i o životě. S jeho odchodem se budu těžko vyrovnávat. Je to výjimečná osobnost, která proslavila Českou republiku potažmo bývalé Československo v Evropě i v zámoří. Nejraději mám Trezor. Píseň, kterou i díky filmu Pelíšky snad znají úplně všichni. Ale taky mám rád Nápoj lásky číslo 10. Tu jsme kdysi pouštěli z juke boxu na Vranově U Námořníka pořád dokola. Skvělá je taky Zdvořilý Woody, kterou jsme s nebožtíkem Daliborem Fixou hráli jako patnáctiletí kluci s kytarama na Vranově.

Lubomír Chlumský, 62 let, zvukař, Znojmo

Karel Gott už byl žijící legendou, byl to člověk, který ve svém oboru dosáhl všeho, čeho bylo možné dosáhnout. K postavení žijící legendy patřilo i to, jak dlouho dokázal zůstávat aktivní a vystupovat. Oblíbených písniček od něj mám více, za si nejlepší považuji Když milenky pláčou.

Jiří Ludvík, 39 let, prezident Hudebního festivalu Znojmo, Znojmo

Nejen pro mě, ale pro minimálně devětadevadesát procent národa, znamenal někoho absolutně nedostižitelného v muzice. Prosadil se minimálně ve čtyřiceti zemích světa, což se nedá říct o žádném jiném interpretovi. Hlavně však to byl přímý člověk, který držel slovo. Byl to kamarád, se kterým jsme se navzájem podporovali. Má oblíbená píseň je Když jsem já byl tenkrát kluk, která vznikla z americké verze Yesterday when I was young.

Láďa Kerndl, 74 let, jazzman, Žernovník

Karel Gott byl určitě nejznámějším zpěvákem. Začala jsem ho vnímat jako školačka. Jeho písničky byly tehdy oblíbené mezi mými vrstevníky a já ho měla taky ráda. A stále mám. Měl obrovské nadání, ale současně byl i hodně pracovitý. Když se u něj tyto dvě vlastnosti setkaly, stal se z něho fenomén naší hudby. Nejraději mám jeho prvotinu Oči má sněhem zaváté

Jaromíra Vítková, 62 let, senátorka, Boskovice

Byl to velký národní pěvec, krásný a slušný člověk a pro mě i skvělý kamarád. Je mi z jeho smrti opravdu moc smutno, je to velká ztráta pro celou republiku. Všechno, co Mistr nazpíval, mělo skvělou úroveň, z tolika písní se opravdu nedá vybrat jedna jediná.

Jožka Černý, 77 let, zpěvák lidových písní, Břeclav

Skoro všichni jsme prožili s písněmi pana Gotta velkou část života. Byl to skvělý, jedinečný zpěvák, kterého většina národa milovala. A oblíbená píseň? Jdi za štěstím. Tu velmi ráda poslouchá moje manželka, která písně Karla Gotta opravdu zbožňuje.

Petr Marcinčák, 54 let, vinař, Mikulov

Osobně jsem přesvědčená, že Gott pro českou zemi znamenal moc. Je obtížné to nějak vyjádřit slovy. Jeho smrt je obrovská ztráta, protože takto výjimečná a talentovaná osobnost se podle mě dlouho nenarodí. Kdybych měla vybrat jeho jedinou píseň, na kterou nejraději vzpomínám, byla by to Být stále mlád.

Klára Kováčová Medková, 35 let, Česká vicemiss 2003, Vyškov

Je to jistě velká ztráta nejen pro mě, ale i pro všechny ostatní. Teď může pozdravovat Karla Svobodu a další zesnulé osobnosti české kultury. Vybrat nějakou moji oblíbenou píseň od něj je velice těžké, napadá mě jich celá spousta. Musím je zmínit alespoň dvě: Oči mám sněhem zaváté a Lady Carneval.

Miroslav Jandora, 66 let, pořadatel rekonstrukcí bitvy u Slavkova, Mikulčice

Karel Gott byl nade vší pochybnost výjimečný umělec. V jeho kariéře se jako pod zvětšovacím sklem zrcadlí osudy naší země se všemi světlými i stinnými stránkami. Rád od něj mám písně spojené s mým dětstvím - Kdepak ty ptáčku a Včelka Mája.

Martin Glaser, 45 let, ředitel Národního divadla Brno, Brno