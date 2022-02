Nebezpečný vůz se nakonec v zúženém prostoru Zbíralovi podařilo objet a zablokovat. „Vyskočil jsem z našeho auta, otevřel jsem dveře, řidič tam už měl zpátečku, vytáhl jsem mu klíčky a snažil jsem se mu zabránit v úniku z vozidla, protože měl snahu utéct," přibližuje nový Gentleman silnic.

Z řidiče byl hodně cítit alkohol. O jeho opilosti svědčí naměřená hodnota přes čtyři promile. Zbíral přiznává, že po celou cestu, co jeli s partnerkou za opilým řidičem, měl strach. „Nejenom o nás, ale o to, co se stane. V ten moment jsme dávali v sázku náš život vůči životu jiných lidí. Nevěděl jsem do poslední chvíle, že ten řidič je opilý. Mohl mít cokoliv," nastiňuje.

AUDIO: Telegonát na tísňovou linku

Zdroj: Policie ČR

Až po zastavení auta ze Zbírala nervozita spadla. Byl rád, že vůz stojí a nestalo se nic dalšího, protože po cestě hrozily další karamboly. Podobnou situaci zažil poprvé. Podle svých slov doposud nebyl ani u nehody. „V ten moment jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Buď tomu řidiči pomoci, protože se mu něco stalo, nebo mu zabránit, aby se něco událo," svěřuje se.

Po své zkušenosti Zbíral každému doporučuje, pokud se něco podobného stane, aby byl všímavý. „Doba, během niž jsme projeli Tuřany, byla dost dlouhá na to, aby zareagovali další lidé a pomohli. Ale to se nestalo. Je logické, že lidé mají strach o svůj život, o svůj majetek, ale následky mohou být daleko horší ," vypráví muž.

Ocenění plánuje dát svým dětem. „Aby věděly, že se dějí i dobré věci," říká. Doposud se jim o svém hrdinském skutku nesvěřil.