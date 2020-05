V ten den v Jihomoravském kraji zemřeli dva. Jeden u Modřic, druhý u Medlova na Brněnsku. „Při hrůzostrašné kolizi malé dodávky a sportovního cestovního motocyklu v poslední dubnové úterý u Modřic na místě zemřel šofér motocyklu. V podvečer pak následovala vážná havárie řidiče sportovního motocyklu u Medlova. Očividně ve vysoké rychlosti nezvládl řízení silného stoje a narazil do stromu. Zraněním na místě podlehl, a to navzdory snaze záchranářů,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Od začátku března na jižní Moravě bouralo na čtyřicet motorkářů. „Ve srovnání s řidiči v osobních či nákladních vozech jsou zcela nechráněni a přitom jezdí stejnou, ne-li vyšší rychlostí,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Nejčastější příčinou nehod zaviněných motocyklisty je nepozornost a přecenění vlastních řidičských schopností. „Častým přestupkem je také překročení nejvyšší povolené rychlosti,“ uvedl mluvčí policie Jihomoravského kraje David Chaloupka.

Zkušenější motorkáři si jsou nebezpečí na silnicích dobře vědomi. „Člověk na mašině je zranitelný. Je potřeba více přemýšlet i za ostatní řidiče a předvídat situace, které mohou nastat. Smrtelné nehody jsou vždy hrozná tragédie. Snažím se je brát jako pomyslný výhružný prst, abych nepolevil v pozornosti,“ svěřil se šestadvacetiletý motorkář Luděk Vepřek.

Ve více než polovině případů byli motocyklisté viníky nehod. „Zranění, která utrpí při případné nehodě, jsou často těžká až smrtelná. Většinou jde o zranění hrudníku, rukou a nohou, velkým rizikem je poranění páteře. Ochranné pomůcku jako přilba, vesta, airbagová vesta, chrániče ramen, kolem a páteře by měly být samozřejmostí. Mohou zachránit život,“ dodala Bothová.

Na českých silnicích od začátku roku zemřelo už dvacet motorkářů. Z toho čtrnáct v dubnu. Odborníci přitom každoročně upozorňují, že jarní období je nejzrádnější. Kolísavost teplot má vliv na přilnavost pneumatik, za potravou do polí se vydává zvěř a slunce svítí z jiného úhlu než v létě, takže může snadno oslnit. „Silnice nejsou ještě úplně čisté, jsou stále studené, přilnavost není ideální. Motocyklista by se měl snažit být o krok napřed, přemýšlet dopředu. Dávat pozor na odhad rychlosti v zatáčce. Lepší je začít pomalu a teprve postupně zrychlovat. Každý má doma někoho blízkého, za kým stojí za to se v klidu vrátit. Nasazení helmy neznamená, že vypnu zdravý rozum,“ upozornil bývalý motocyklový závodník a ambasador Bezpečnosti silničního provozu Lukáš Pešek.