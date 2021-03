Kamiony zmizí z Lačnova a Lánů. Stavba ale už teď má zpoždění, původně měla začít minulý rok na podzim.

Frekventovaná silnice I/43 je hlavní spojnicí východních Čech s Brnem a Svitavy patří k neproblematičtějším místům na celé trase. Město by se mohlo na podzim dočkat poklepání základního kamene a na dlouho očekávaném obchvatu začne po letech jednání stavba přeložky hlavního tahu I/43. ŘSD vypsalo tendr na stavbu desetikilometrového obchvatu, cena zakázky je zhruba 1,25 miliardy korun.

„Stavba je před vydáním stavebního povolení a dokončuje se majetkoprávní příprava. Předpokládáme zahájení ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí,“ uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl.

Přeložka uleví řidičům i obyvatelům Svitav, kteří bydlí blízko silnic I/43, I/34 a II/366, které procházejí centrem města. Silnice I/43 navíc prochází úzkými a nízkými podjezdy pod tratěmi Brno – Česká Třebová a Žďárec u Skutče – Svitavy. Součástí stavby bude osm mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn. Řidiči se po novém obchvatu projedou v roce 2023.

Zájemci o státní zakázku mohou podávat své nabídky do 11. května. V srpnu by mohla do země na trase obchvatu poprvé hrábnout těžká technika.

„Původně ředitelství slibovalo, že stavba začne na podzim roku 2020 a nakonec to bude až letošní léto. Archeologický průzkum je hotový. Jediné, co ještě nemají, je stavební povolení. Počítají ale, že ho do léta budou mít,“ sdělil starosta Svitav David Šimek.

V současné době ještě stát řeší výkupy pozemků v trase budoucího obchvatu. Podle posledních údajů je vykoupeno 98 procent pozemků a zbývá jich vykoupit ještě asi 25. Ve dvou případech běží proces vyvlastnění.

Přípravu stavby zkomplikoval nález rozsáhlé skládky u výpadovky na Moravskou Třebovou. Nikdo vloni nevěděl, o jak velkou skládku se jedná a hlavně, co je tam navezené. Speciální sondy ale ukázaly, že nepůjde o nebezpečný odpad.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendr na obchvat Svitav.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

„Zmapovali skládku, udělali v místě až devět metrů hluboké sondy. Našli, že je tam hlavně stavební suť, ale ne komunální odpad. Se sanací v rozpočtu počítají, ale nebude to tak velká částka, jak se původně obávali,“ vysvětlil starosta Svitav.

V místě bývalé skládky může být až 48 tisíc kubíků stavební sutě, betonu, sklovité strusky, skla, plastů nebo železa. Podle místních lidí stávaly na výjezdu z města malé pískovny, které byly v 50. a 60. letech postupně zaváženy.

Zdroj: Youtube