Večer končí ohňovou šou, děcka jdou domů spát a dospělí to roztáčí na parketu s kapelou Rusty Nail. Na parkovišti pořád poletuje kamion.

Z poklidu rozjímání vytrhne všechny dunění bubnů. Procházející rytíři míří do parku, dav je následuje. „Sokolníku, tady máš lidi, předveď jim ty svoje ptáky,“ uvádí další atrakci z programu muži z šermířského klubu Baštýři.

Nádvoří je plné lidí, posedávají na trávě i na lavicích, do uší jim zní cimbálová muzika. Prodejci ve stáncích nabízí kromě vína a burčáku také francouzské palačinky, sýry nebo med. A ne ledajaký. „Nejvíc mi chutná ten svazenkový, makový je také zvláštní,“ kape si na lžičku testovací porci mladá žena. Zdá se, že své dva malé syny od lepivé pochoutky jen tak nedostane. Kupuje pro ně celou láhev.

