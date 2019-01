Mikulov – Proslulý Festival národů Podyjí je letos v ohrožení. Organizátory kulinářské i kulturní akce, která v srdci Mikulova už léta spojuje lidi s rozdílným původem a láká davy návštěvníků, trápí nedostatek peněz. Organizátoři zapomněli včas požádat o dotaci.

Festival Národů Podyjí v Mikulově - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Byla by škoda, kdyby tak příjemná letní akce měla zaniknout. Břeclavan Jaroslav Zálešák kroutil překvapeně hlavou nad nejistým osudem Festivalu Národů Podyjí, jednoho z největších červencových lákadel mikulovského kalendáře. Důvod? Chybějící stotisícová dotace od Jihomoravského kra­je.

Pode informací Břeclavského deníku Rovnost o ni organizátoři akce požádali tentokrát až po termínu. A proto neuspěli. „Letos se z různých důvodů nepodařilo sehnat dostatek peněz na organizaci festivalu," sdělila bez dalších podrobností Milada Neveselá z pořádajícího občanského sdružení Národy Podyjí.

Sedmnácté pokračování festivalu tradic, kultury a gurmánských specialit národnostních menšin žijících na jižní Moravě a v pohraničí Rakouska je tak v ohrožení. „Protože nechceme ochudit Mikulov i jeho návštěvníky o jednu z tradic, prosíme vás o příspěvek na náš projekt na www.hithit.com," požádala Neveselá o pomoc veřejnost.

Letošní kuchyně

arménská, asijská, bulharská, italská, kavkazská, kelečská, komžská, krétská, kuchyně z Podpálaví, malokarpatská, mongolská, moravská, romská, ruská, srbská, vídeňská, vietnamská, záhorácká, židovská

Cílem sbírky je vybrat šedesát tisíc korun. „Peníze využijeme na technické zabezpečení festivalu, případně na dopravu a ubytování kapel," upřesnila Neveselá, která připustila i černou variantu zrušení akce.

Podle Zálešáka by to byla velká ztráta. „Festival je tahákem nejen pro turisty, ale také pro místní a lidi z okolí. Vždycky nabízel dobrý kulturní program, navíc zpestřený netradičním jídlem," ocenil Břeclavan.

Do sbírky se ale zapojit nehodlá. „Pořádání akce by měli podpořit hlavně místní, protože na ní nejvíc vydělávají. Nebo město. Moje podpora spočívá v tom, že do Mikulova přijedu a utratím tam svoje peníze," nechal se slyšet Zálešák.

Mikulovský starosta Rostislav Koštial odmítl, že by město k festivalu chovalo macešsky. „Akce je pro město velmi významná, proto ji podporujeme vždy. Letos asi šedesáti tisíci korun z městského rozpočtu," informoval Koštial.

Třídenní Festival národů Podyjí, jehož vrcholem je sobotní program na mikulovském Náměstí, je letos plánovaný na patnáctého až sedmnáctého července. Dobrovolní dárci mohou na akci přispět částkou od stokoruny až do dvaceti tisíc korun.

Za svou štědrost dostanou poděkování, DVD, Kuchařku národů Podyjí, kolekci vín či posezení ve sklípku a různé kombinace odměn. „Nejenom že získáte skvělé ceny a vděčnost organizátorů, ale také budete mít skvělý pocit, že festival, který patří k Mikulovu, po více jak patnácti letech nezanikne," vzkázala dárcům Neveselá.