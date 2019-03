Brno /ANKETA/ - Před pár měsíci se sdílená auta v Brně počítala na desítky. Do konce kalendářního roku jich provozovatelé slibují až tři sta.

Vystoupit z vlaku v Židenicích, dojet do Husovic na romantickou večeři se sklenkou vína a domů už jít pěšky bez starostí o auto. To umožňuje hned několik carsharingových společností, které v Brně půjčují vozy. „Aktuálně máme čtyřicet aut a do konce roku jich v Brně chceme mít až dvě stě,“ uvedl vlastník největší české carsharingové společnosti Car4way Pavel Louda. Firma teprve před pár měsíci rozšířila služby i do Brna.