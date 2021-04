Konečně. Přísady salátů, bylinky, jednoletky, sýry, sladké pečivo, víno, mošty, ale i zboží ze dřeva, proutí či z keramiky. Nezvykle rušno bylo od sobotního rána na mikulovském Náměstí. Po vynucené koronavirové pauze se tam totiž letos vůbec poprvé mohly uskutečnit tradiční farmářské trhy. Ty do centra města pod Pálavou přilákaly stovky lidí, z většiny místních, mezi nimiž se čas od času proplétali už i první turisté.

Stovky lidí navštívily v sobotu letošní první farmářské trhy na mikulovském Náměstí | Foto: Deník/Iva Haghofer

Atmosféra byla uvolněná a i přes šedivou oblohu na tvářích nakupujících převládaly úsměvy. "Neprší, je celkem hezky. Na to, že jsou to letos vůbec první trhy, chodí hodně lidí. Je to dobré. Jsou milí a příjemní, ale to ostatně tady v Mikulově vždycky. Protože je jaro, vůbec nejvíce lidé stojí o truhlíky a květináče," pochvalovala si okolo sobotního poledne Ivana Pruknerová, která se svými výrobky z keramiky dorazila na jih Moravy z Jihlavska.