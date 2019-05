Na jižní Moravě na Evropský den melanomu každoročně nejvíce lidí vyšetří na brněnském náměstí Svobody ve Stanu proti melanomu. „Přišlo asi 1200 lidí, u nichž jsme našli téměř padesát zhoubných kožních nádorů. Z toho jedenáct melanomů,“ vyčíslil dermatolog Petr Arenberger.

Vyšetření zdarma nabídla i řada nemocnic. Ve Fakultní nemocnici Brno vyšetřili sedmašedesát lidí, u nichž objevili šest kožních nádorů. Ve svatoanenské nemocnici se prohlídce podrobilo třiačtyřicet lidí, lékaři zachytili patnáct nádorů.

Do břeclavské nemocnice zavítalo 120 lidí, kožní nádor našli u devíti z nich. „V následujících dnech těmto pacientům nádory chirurgicky odstraníme,“ sdělila primářka Kožního oddělení Taťána Hotařová.

V posledních letech se zvyšuje počet pacientů s melanomem. Podle Hotařové za to může mimo jiné i současný životní styl. „Lidé chodí do solárií, jezdí na dovolenou k moři, často i několikrát ročně a do exotických krajin,“ vysvětlila.